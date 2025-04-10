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關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

台股大反攻、ETF飆漲停 這幾檔已暫停初級市場申購

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
盤面指標股如台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）等紛紛亮燈漲停，推升台股ETF聯袂飆漲，56檔台股ETF都亮燈漲停。記者余承翰／攝影
盤面指標股如台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）等紛紛亮燈漲停，推升台股ETF聯袂飆漲，56檔台股ETF都亮燈漲停。記者余承翰／攝影

美國對等關稅踩煞車，美國總統川普9日宣布，各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，激勵全球股市狂飆，台指期夜盤衝漲停，連日重挫的台股10日強力反彈，早盤上漲超過1,600點，創台股史上最大盤中漲點紀錄，重新觸碰19,000點。

盤面指標股如台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）等紛紛亮燈漲停，推升台股ETF聯袂飆漲，56檔台股ETF都亮燈漲停，至於統一台灣高息動能（00939）、元大電子（0053）漲幅也在9%之上；復華富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）漲幅則約在7%上。

國際經濟情勢發生劇烈變化，市場波動過大造成成分股多檔漲停及跌停，連帶影響ETF無法買進或賣出成分股，會使持股比例不足或是給付買回金額發生困難，甚至影響既有受益人權益受損。未避免此情況出現，元大、群益投信已經採取預防性措施，暫停初級市場申購申請。

據了解，包含元大台灣高息低波（00713）、元大台灣價值高息（00940）、元大臺灣ESG永續（00850）、元大富櫃50（006201）、群益科技高息成長（00946）、群益台灣精選高息（00919）、群益台ESG低碳50（00923）、群益半導體收益（00927）、群益臺灣加權正2（00685L）等已經公告暫停初級市場申購。至於群益臺灣加權反1（00686R）則是暫停受理初級市場買回申請。

提醒投資人仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買賣上開各基金受益憑證，惟ETF市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險，當折溢價幅度過高時，投資人承受的投資風險也就隨之攀高，目前多檔台股ETF折溢價都超過1%，投資人避免過度追價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00940元大臺灣價值高息 ETF 元大 台股 漲停 群益

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