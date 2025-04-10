川普一開金口股市坐大怒神！00725B年化配息7.27%…每月穩配息、加薪5000元不是夢

「川普投顧」再度用嘴巴撼動全球股市！9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，美股全數回神狂飆，震撼消息連帶影響台股行情，這幾天彷彿坐大怒神，連兩日狂殺後，今天上演報復性反彈！

美國總統川普開口便讓股市上下超大劇烈震盪。圖：AI生成

加權指數飆漲超過9%，讓不少投資人直呼，我復活了！不過法人提醒，川普關稅戰變數大，切勿看到短暫反彈就掉以輕心，一定要做好避險配置，「存債」即是個好選擇，但美國已出現垃圾債拋售潮，此時千萬別買垃圾，還是選擇信評較高的投等債卡好。

法人機構進一步指出，有13檔投等債ETF將在4/21除息，包含國泰投資級公司債（00725B）、國泰新興投等債（00726B）、群益ESG投等債20+（00937B）、國泰A級公用債（00782B）、國泰10Y+金融債（00933B）、國泰優選非投等債（00727B）、群益投資級金融債（00724B）、群益投資級電信債（00722B）等等標的，其中國泰投資級公司債（00725B）奪下配息王寶座，每股配發0.636元，若以昨日收盤價34.97元計算，年化配息率達7.27%，已有專家幫投資人試算好每月加薪表，買7.9張00725B，本月即可加薪5000元，不無小補。

切記並不是每一種債都能買，達人表示，最近非投資等級債已經開始被倒貨，原本以為有川普當靠山的美國公債可以避一避，但美債價格這兩日極不穩定，研判可能是美中關稅戰越趨激烈，中國狂賣美債所致，投資前務必觀察勤做功課，觀察10年公債殖利率、美國聯準會等風向球後再出手。反觀投資等級公司債，信評較非投等債高、又較無受到中國拋售公債的陰霾影響，00725B過去多次息率稱霸投等債市場，投資人可以優先納入投資考量。

4/21除息之投等債ETF配息試算表

資料來源：CMoney，2025/04/10

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。