快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

00757老朋友買起來！直雲：台股幾乎全線漲停什麼也買不到

聯合新聞網／ 直雲的股票投資筆記
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

反正台股什麼也買不到，不然就買老朋友00757。

昨天川普又宣布除了中國以外，90天內其他國家關稅降到10%，這種變來變去的盤勢真的就是一個人說得算，今天也讓台股幾乎全線漲停，今天沒有漲停的應該也不用買了，代表這波跌的他並沒有受傷，那他漲回去也不強。

今天我們就來做多，不過台股什麼也買不到，我就來買我最喜歡的00757，今天先買個3成就好，免得川皇以後又在亂講話，畢竟股民們今年也被川普玩弄的很慘。還是要小心做多。

明天就不會全線漲停，因為關稅的問題可能還是會壓制到生活電子股，加上美股最強的就是NVIDIA，所以如果台灣的也要注意台灣的AI股票避開消費電子股，明天台股要買就買AI股！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ ETF

延伸閱讀

高股息ETF撿便宜真開心…有股息保護與高殖利率？雨果提醒：「破發」無法配資本利得

國安基金進場表示「底部近了」？股魚曝真相：繼續跌

0050買在190元！他哭「半年積蓄沒了」 股民建議：別再信定期定額

台股千點級別的多空雙巴！狄驤：風控做好…市場不會虧待你的

相關新聞

川普一開金口股市坐大怒神！00725B年化配息7.27%…每月穩配息、加薪5000元不是夢

「川普投顧」再度用嘴巴撼動全球股市！9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，美股全數回神狂飆，震撼消息連帶影響台股行情，這幾天彷彿坐大怒神，連兩日狂殺後，今天上演報復性反彈！

台股大反攻、ETF飆漲停 這幾檔已暫停初級市場申購

美國對等關稅踩煞車，美國總統川普9日宣布，各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，激勵全球股市狂飆，台指期夜盤衝漲停，連...

00757老朋友買起來！直雲：台股幾乎全線漲停什麼也買不到

今天我們就來做多，不過台股什麼也買不到，我就來買我最喜歡的00757，今天先買個3成就好，免得川皇以後又在亂講話，畢竟股民們今年也被川普玩弄的很慘。還是要小心做多。

0050從今年高點下跌29％…許多人損失慘重！雨果：美中問題依舊存在

美國的新關稅政策影響全球貿易與股市，自上週三美股暴跌至昨晚，S&P 500下跌超過12%，特斯拉下跌超過20%。台股從禮拜一起也連續下跌3天，跌幅超過18%，經歷了一次大盤下跌超過2千點的歷史紀錄，0050從今年高點下跌29%，令許多投資人損失慘重。

三天震盪僅00878、00713跌比大盤和0050少！竹軒：00940「最狠」

8檔股息ETF，只有兩檔贏過大盤和0050，分別是00878和00713。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。