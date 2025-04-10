00757老朋友買起來！直雲：台股幾乎全線漲停什麼也買不到
反正台股什麼也買不到，不然就買老朋友00757。
昨天川普又宣布除了中國以外，90天內其他國家關稅降到10%，這種變來變去的盤勢真的就是一個人說得算，今天也讓台股幾乎全線漲停，今天沒有漲停的應該也不用買了，代表這波跌的他並沒有受傷，那他漲回去也不強。
今天我們就來做多，不過台股什麼也買不到，我就來買我最喜歡的00757，今天先買個3成就好，免得川皇以後又在亂講話，畢竟股民們今年也被川普玩弄的很慘。還是要小心做多。
明天就不會全線漲停，因為關稅的問題可能還是會壓制到生活電子股，加上美股最強的就是NVIDIA，所以如果台灣的也要注意台灣的AI股票避開消費電子股，明天台股要買就買AI股！
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