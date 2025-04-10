0050從今年高點下跌29％…許多人損失慘重！雨果：美中問題依舊存在

「大跌3天、大漲1夜，這週投資人心情像雲霄飛車」

美國的新關稅政策影響全球貿易與股市，自上週三美股暴跌至昨晚，S&P 500下跌超過12%，特斯拉下跌超過20%。台股從禮拜一起也連續下跌3天，跌幅超過18%，經歷了一次大盤下跌超過2千點的歷史紀錄，0050從今年高點下跌29%，令許多投資人損失慘重。

然而在昨晚美國突然宣布對等關稅暫停90天，除中國以外的各國，僅實施10%的對等關稅，全球股市立即暴漲。S&P 500一天上漲9.5%，TSLA上漲22.7%，VTI上漲超過10%，台股期貨夜盤也亮燈漲停，這週以來的跌幅大幅收斂，相信開盤時也會紅通通。

如此瘋狂的一週，全憑美國總統的一個政策與突然的改變，造成全世界的股市動盪。這一個禮拜的時間（其實台股只有3天），已經讓不少使用槓桿與期貨/選擇權操作的人離開市場了，當然也有人陸續的加碼投入股市。

昨天寫了一篇文章，提醒如果有規劃要做動態再平衡的人，調整的時間到了。有跟著做的人，恭喜你，昨天有在低檔加碼到。沒有做的人也別在意，這幾天就是看了一場戲，跌幅已經大幅度縮小了。

這個禮拜應該有許多人很嘔，提前賣股或斷頭出場的人，肯定對昨晚的政策改變與股市大漲很不是滋味。這幾天沒有加碼到的人，應該也會很嘔，在難得大跌可以加碼的機會錯過了。

以下幾點想法分享：

這幾天有加碼的人未必對，沒加碼的人也未必可惜，因為沒幾人猜的到美國關稅政策會在執行當天突然做改變，我們也不知道下禮拜會不會繼續下跌。最可惜的是自己決定離開市場，或因為槓桿操作被迫離開市場的人。

這種政策面的突然改變，投資人無法從K線技術線型上看出來，習慣做技術面操作的人，這禮拜可能很容易被兩面打臉。大跌的時候來不及賣，確定空方走勢賣掉之後又大漲回來，接下來要怎麼操作？

若昨天做了動態再平衡，確實加碼的這一筆有因為昨晚的政策改變而賺到一波，但相對於整體資金而言，這筆加碼的比例還是很小，對於整體資產影響不大。以這次下跌的幅度來算，如果股市又重啟多頭走勢，這次漲跌的貢獻也不高。若用在40%以上的回檔，有機會執行2至３次，動態再平衡的感受會比較深。

怨恨沒有在這幾天大筆加碼的人，先不要覺得可惜，因為沒有人可以預料到美股會突然大漲。如果沒有固定紀律在投資的人，即使是抱持長期投資者，也很可能因為幾天的大跌與媒體的輿論，判斷認為要先出場躲避風暴。更別說習慣ALL-IN的人，若沒有持有債券，根本沒有資金可以加碼。

最後，別因此就以為風暴過了，股市重回多頭行列，美中的問題還在，後面還會突然出甚麼政策我們猜不到。

猜不到就不要猜了，做好股債配置，長期持有，有資金持續買進，固定時間執行再平衡。真的很想趁低加碼的，就執行動態再平衡，遇有難得的大跌就賣一點債券去買股票，將股債比例調整回設定值。

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