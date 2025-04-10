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三天震盪僅00878、00713跌比大盤和0050少！竹軒：00940「最狠」

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
台股示意圖。記者曾原信／攝影
台股示意圖。記者曾原信／攝影

嗯，投資不是數學模型，安心最重要。

那麼我們就看看清明連假後這三天全世界股市因關稅帝君影響導致震盪劇烈，這些台灣人愛的高股息ETF有沒有比較令人安心。

下面八檔都是國人受益最多的股息ETF，受益？我覺得應該是最多人買的才是，受益人數這個名詞不太對。

0056我就和0050與台股大盤一樣直接拉他們的報酬指數來看了。其他為什麼不拉他們追蹤的指數？因為要付錢，我又沒有斗內贊助不想繳錢，所以就用市價（股價）代替。

1.嗯，這三天震盪，沒有一檔股息ETF是可以讓你安心的。最低也都下跌12%。

2.8檔股息ETF，只有兩檔贏過大盤和0050，分別是00878和00713。分別是-16.31%和-12.28%。就所謂安心而言，這個也不代表低波動也不足以令人安心。並且投資人選中的機率就1/4而已。

3.那00878和00713就是值得投資的股息ETF嗎？

00878在2020年7月20日上市，至今繳出38.36%報酬率，同時間台灣50則是77.09%報酬率。（以上都含息）

00713在2017年9月27日上市，至今是86.53%報酬率，同時間台灣50報酬率是142.40%。（以上都含息）

4.最後實在忍不住要嘴一下00940，這檔去年愚人節上市的就真的像愚人一樣，上市一年多，大概十分之九的時間都在套牢賠錢，慘不忍睹。

唯一可以稱讚的地方就是：它狠起來，下跌幅度連0050都會怕

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息 大盤

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