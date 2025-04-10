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關稅戰經濟前景蒙塵 台股高息ETF恐成未爆彈

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美國關稅戰啟動，經濟前景蒙塵，導致企業獲利衰退，ETF配息更將縮減，如果投資人大量贖回，再牽動一波市場大賣壓。聯合報系資料照
美國關稅戰啟動，經濟前景蒙塵，導致企業獲利衰退，ETF配息更將縮減，如果投資人大量贖回，再牽動一波市場大賣壓。聯合報系資料照

台股慘崩，除了法人賣超、投資人斷頭、程式交易停損單外，市場最關心的，莫過於台股高股息ETF恐成為下一個拖垮台股的未爆彈。由於早在台股崩盤前，部分ETF配息已出現減少跡象，美國關稅戰啟動，經濟前景蒙塵，導致企業獲利衰退，ETF配息更將縮減，如果投資人大量贖回，再牽動一波市場大賣壓。

台股高股息ETF配息來源大致可分為股息收入、資本利得、收益平準金三大項目。近日股災直接影響資本利得，台股高息ETF超高息率將受到衝擊。

截至昨（9）日，僅剩下元大台灣高息低波、復華富時高息低波、凱基優選高股息30、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、大華優利高填息30等六檔台股高股息ETF的資本利得項目仍為正數，倘若股市繼續下挫，台股高股息ETF將面臨無資本利得可動用情況。

專家也指出，投資人不必過於驚慌，因台股高股息ETF的股息收入即將迎來進補，2024年上市櫃企業獲利年報出爐，金額寫下次高，預期有助於企業配息，且即將進入除權息旺季，將挹注高股息ETF配息動能。

目前元大高股息、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、大華優利高填息30、永豐優息存股是帳上股息收入相對有餘力的。至於在台股18,000點以上新發行的七檔標的，因股息收入、資本利得貢獻低，再加上有的月月配因沒有時間累積，早已吹起降息風。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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