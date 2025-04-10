半導體ETF 長線有戲

隨著美國宣布開徵對等關稅，美股、台股連日跳水，連長天期公債價格也反轉下跌，未發揮避險效果。投信法人建議投資人此時應謹慎操作，保留現金流動性，靜待關稅協商明朗，等市場情緒回穩後，逐步加碼產業長線正向的半導體ETF。

對於風險資產、避險資產統統失效的市場表現，中國信託投信表示，當前資本市場面臨四大憂慮，包含關稅協商未明朗、企業資本支出恐下修、停滯性通膨壓力，以及市場情緒的過度反應，建議投資人謹慎操作。

半導體股近期成為盤面殺盤重心，不過，中國信託投信分析，半導體設備相關個股自去年7月起即已進入估值修正階段，今年以來更受川普的政策不確定性干擾，目前已有多國表示將與美國協商進行關稅談判，若後續能達成更具彈性的關稅方案，半導體產業所受衝擊有望緩解。若此，技術地位領先的非美半導體業者因關鍵技術優勢短期內難以被替代，將有一定程度的關稅轉嫁能力。

對於半導體產業的前景，中國信託投信認為，雖短期面臨營運挑戰，但半導體設備產業長期基本面依然穩健，今年初低成本人工智慧（AI）問世，更將加速AI技術在多元應用場景中的整合，從而帶動晶片迭代更新與設備需求增長。此外，消費電子與車用等舊世代領域的庫存堆積已初步改善，後續需求復甦可期。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志則認為，從2020年開始的半導體斷鏈，再到2023年人工智慧大趨勢、去中化效應，台灣最強的兩個產業上游半導體與下游硬體成為世界的矚目焦點。目前川普關稅議題引起市場擾動，但大致上仍不改台灣電子產業供應鏈受惠AI產業發展趨勢。

至於何時可以進場布局半導體族群，中國信託投信表示，一旦各國與美國達成初步共識，市場恐慌情緒消退後，可視為逐步回補的訊號。投資人可逐步加碼具備AI技術優勢的半導體設備商，或考慮配置海外半導體ETF，以分散單一市場的關稅風險。

不過，投資人須留意關稅戰若愈演愈烈，恐影響半導體業復甦。根據摩根士丹利與高盛等機構預測，關稅戰升級可能引發通膨升溫與經濟成長放緩，進而延緩終端產品需求回暖，影響半導體復甦的時間點與力度，因此投資人必須密切監控全球經濟數據與關稅談判結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。