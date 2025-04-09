首檔主動式ETF 5月5日上市

金管會今年開放主動式交易所交易基金（主動式ETF）及國內外成分證券平衡型指數股票型基金（被動式平衡型 ETF）新業務，近來已有野村投信宣布將募集業界首檔主動式台股ETF-野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），預定5月5日掛牌上市。

證交所表示，新種ETF正式啟動，可望進一步深化台灣ETF市場的廣度，吸引國際資產管理機構進駐台灣市場，共同打造具有臺灣特色的亞洲資產管理中心。

主動式ETF是由基金經理人依據公開說明書所訂定的投資目標與投資策略，主動選股以建構投資組合，相較於現行被動式ETF以追蹤標的指數為目標，主動式ETF在操作方面具有更多的彈性。

被動式平衡型ETF追蹤的指數同時涵蓋股票和債券，並訂有股票及債券配置比例，投資人可根據自身的投資目標與風險承受度，選擇最適合的投資標的。

主動式ETF及被動式平衡型ETF申贖與交易制度，皆與現行被動式ETF相同，且為強化主動式ETF的流動性，亦設有流動量提供者制度，要求符合資格之流動量提供者每日在交易時間內提供報價，以有效縮小買賣價差，降低投資人進出市場的交易成本。

在資訊揭露方面，主動式ETF比照現行被動式ETF，每15秒揭露盤中即時淨值，投資人亦可透過證交所的「基本市況報導網站」查詢。

主動式ETF盤中即時淨值與收盤後公告之淨值之間可能出現差距，係因盤中即時淨值係根據前一營業日投資組合之市值估算，惟主動式ETF基金經理人得於盤中即時調整投資組合，導致當日實際持有部位與前一營業日出現落差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。