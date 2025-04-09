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螞蟻雄兵無懼連日崩跌！0056淨申購102億創新高 規模晉升第二大

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF。示意圖／ingimage
ETF。示意圖／ingimage

9日對等關稅生效，國安基金啟動護盤機制，市場瞄準0050、0056加碼，其中，0056淨申購金額102億改寫歷史新高，而作為市值型加碼首選的0050同步獲55億淨申購，ETF投資人看好終將迎來反彈契機，積極低檔布局。

在大舉買盤進場下，0056規模3548.79億元，以些微之差，超車00878的3546.85億元，成為ETF第二大，僅次於0050的4165.37億元。

法人分析，高息商品因有息收保護，且具有價低息更高優勢，進而市場資金「撿便宜」重點，0056穩定配息紀錄深獲青睞，再加上第二季公告配息維持1.07元，預計4月23日除息，以9日收盤價計算，單季配息殖利率3.7%、年化配息殖利率達14.9%，在股市震盪下，高股息持續是投資人最愛標的。

而0050長期是市值型加碼的首選，加上國安基金啟動穩定台股護盤任務，依過往經驗將集中買進影響大盤比例高的0050成分股。面對個股齊跌，已有投資機構建議現在不用再選股，直接買進0050即可，未來若出現反彈，高機率是由權值股領漲，0050不會錯過上漲行情，不過也提醒，目前台股底部未明朗，反而要使用定期定額策略分批買進，以增加買在更低點機率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 關稅

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