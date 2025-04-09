快訊

民眾黨彰化黨部主委由藍營政二代接任 溫宗諭證實了

大陸已賣？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

賴清德：「脫中入北」是正確方向 面對變局仍確保優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

強勢政策短線震盪 布局債券ETF享投資機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF。示意圖／ingimage
ETF。示意圖／ingimage

美國總統川普宣布加徵關稅後，全球金融市場上周出現大幅震盪，推升降息預期，永豐投信表示，在此氛圍下，伺機布局債券ETF，可同時滿足避險及債息收益的需求，也有機會獲得資本利得，投資人可利用定期定額或分批布局方式，參與後續債市成長行情。

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF（00836B）經理人林永祥認為，美國聯準會2025年3月公布點陣圖數據顯示，到2027年基準利率才會接近長期中性利率，代表降息循環尚未結束，市場對降息的期待也為債券帶來樂觀展望，根據4月7日芝商所顯示，市場預估今年內聯準會再降息5碼，遠高於4月2日關稅政策發布之前的3碼，基準利率預計低至3%-3.25%，降息對於債市來說是一大順風，可望帶動債券利差收斂，增加資本利得空間，各類券種都可望有所表現，降息已成市場共識，在美國經濟前景不明、美股震盪幅度加大，加上聯準會緩降利率趨勢明確，因此帶動債券市場買氣，長天期債券相對於短天期債更具有資本利得優勢，美債殖利率預期再降，投資人可布局美國長天期公債ETF，積極參與美債投資機會。

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）經理人陳鎮平認為，美國貨幣政策寬鬆、財政體質改善以及放寬銀行資本管制，均有利引導利率下行，有利債券投資，其中各銀行監管鬆綁，更使得銀行債有望直接成為最大受益資產。本檔基金為月配息機制的銀行債ETF，亦可讓投資人一次打包熱門銀行債券。殖利率下降趨勢加上金融產業政策，長天期銀行債可望受益，選擇投資級債券違約風險相對非投資級債券低，是當前市場環境下適合投資者的投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 美國聯準會

延伸閱讀

連續兩天「股債雙殺」了！辣媽：投資時間將拉得更長

Fed傳聲筒：川普關稅害鮑爾陷兩難境地 「怎麼做都贏不了」

川普屠台股⋯00982B「債息防守」！建資產防線：預期降息價差備妥逆襲大盤

00982B 開募 把握甜甜價

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

強勢政策短線震盪 布局債券ETF享投資機會

美國總統川普宣布加徵關稅後，全球金融市場上周出現大幅震盪，推升降息預期，永豐投信表示，在此氛圍下，伺機布局債券ETF，可...

野村主動式ETF 00980A 跳脫市值框架 靈活控制下檔風險

4月2日川普對市場投下了「關稅核彈」及對中國大陸加徵關稅累計稅率達104%並與4月9日將生效的第二波各別國家對等關稅同步...

高股息ETF撿便宜真開心…有股息保護與高殖利率？雨果提醒：「破發」無法配資本利得

另外，有些高股息ETF已經跌破發行價，有些也快跌到發行價了。

股市急跌…「指數型ETF」該趁機撿便宜嗎？達人揭露「台股大秘密」

台股是1967年成立的，至今也58年多了（今年是第59年）...

0050買在190元！他哭「半年積蓄沒了」 股民建議：別再信定期定額

美國關稅政策引爆全球股災，台股重挫大跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。