強勢政策短線震盪 布局債券ETF享投資機會

美國總統川普宣布加徵關稅後，全球金融市場上周出現大幅震盪，推升降息預期，永豐投信表示，在此氛圍下，伺機布局債券ETF，可同時滿足避險及債息收益的需求，也有機會獲得資本利得，投資人可利用定期定額或分批布局方式，參與後續債市成長行情。

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF（00836B）經理人林永祥認為，美國聯準會2025年3月公布點陣圖數據顯示，到2027年基準利率才會接近長期中性利率，代表降息循環尚未結束，市場對降息的期待也為債券帶來樂觀展望，根據4月7日芝商所顯示，市場預估今年內聯準會再降息5碼，遠高於4月2日關稅政策發布之前的3碼，基準利率預計低至3%-3.25%，降息對於債市來說是一大順風，可望帶動債券利差收斂，增加資本利得空間，各類券種都可望有所表現，降息已成市場共識，在美國經濟前景不明、美股震盪幅度加大，加上聯準會緩降利率趨勢明確，因此帶動債券市場買氣，長天期債券相對於短天期債更具有資本利得優勢，美債殖利率預期再降，投資人可布局美國長天期公債ETF，積極參與美債投資機會。

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）經理人陳鎮平認為，美國貨幣政策寬鬆、財政體質改善以及放寬銀行資本管制，均有利引導利率下行，有利債券投資，其中各銀行監管鬆綁，更使得銀行債有望直接成為最大受益資產。本檔基金為月配息機制的銀行債ETF，亦可讓投資人一次打包熱門銀行債券。殖利率下降趨勢加上金融產業政策，長天期銀行債可望受益，選擇投資級債券違約風險相對非投資級債券低，是當前市場環境下適合投資者的投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。