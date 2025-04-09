野村主動式ETF 00980A 跳脫市值框架 靈活控制下檔風險

4月2日川普對市場投下了「關稅核彈」及對中國大陸加徵關稅累計稅率達104%並與4月9日將生效的第二波各別國家對等關稅同步生效，由於關稅後續不確定性仍大，引發全球市場恐慌性賣壓。野村投信表示，儘管市場反應劇烈，但研判川普的主要目的仍是為了吸引更多資金回流美國，極限施壓是為了獲取與各國更快速而立即的談判空間。即便超乎預期的關稅導致股市提前反映景氣衰退的風險（如：通膨上升、消費力疲軟與GDP成長下修），短期內股市評價與企業獲利預期的下修恐怕難以避免，但市場的效率性已迅速反應在股價上，預期股市在震盪後後仍有機會緩步回溫，建議投資人保持耐心，短期可採取降波動／增防禦策略，並待市場情緒回穩後，逐步增加風險性投資部位。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德分析表示，綜觀川普關稅政策，其主要目的為「製造業回流／吸引投資」與「補充財政收入」，研判10%的全面關稅移除的機率不大，但對等關稅部分則有談判空間，畢竟若毫無轉圜餘地，導致全球經濟衰退，對美國自身經濟的傷害亦不小、消費力降低導致關稅收入減少，此結果也並非是件好事。另一方面，川普維持美墨加協定（USMCA）及半導體產品豁免（儘管半導體風險仍存）， 也顯示美方並非盲目增加關稅，也有考量美國在全球製造業體系尚無法獨立運作的情況，因此研判，在反制衝突沒有再升高的前提下，目前的關稅水準可先視為稅率天花板，且談判空間仍大。

關於對台股後市的影響？游景德分析表示，景氣與獲利面臨調整，但評價也轉趨合理，面對關稅衝擊，主要機構接連下修全球經濟預測，包括高盛預估2025年全球GDP成長由2.7%降至2.3%、美國GDP成長由1.5%降至1.0%，同時WTO初步預估全球貿易量下滑4%至-1%的負成長。企業獲利方面，最新標普500全年EPS成長預估較2月初時預估下修約1%，台灣加權指數亦較3月初下修1.1%。

雖然就2025全年的角度來看，台灣GDP與EPS應還是能維持正成長，但第1季與第2季連續兩季負成長也是有可能的，股市的大幅修正即反映這樣的預期，但股市的修正也使彭博預估台股整體本益比降至15倍左右、低於近十年平均值，台股整體評價已經進入合理區間。產業面來看，最重要的科技產業可能會設法繞道、重新定價或重組其價值鏈，尤其是在供應鏈無法被取代的情況下，台灣產業與企業仍具競爭力，這將有助於台灣科技業挺過這段震盪期；當然關稅仍有高度不確定性，當前能見度仍低，將持續觀察哪些產業的獲利相對有支撐、估值具備吸引力，相對而言這些企業股價應較具有支撐。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治指出，由於目前仍存在諸多不確定性，整體來看，超乎預期的關稅導致股市提前反映景氣衰退，預期第2季市場將處於打底階段，成長下修及資金流出將使大盤持續震盪，要持續觀察關稅協商進度與美國經濟數據是否有轉弱跡象，可採取降波動／增防禦策略，關注內需型產業以及高股息類股。在相關不確定性逐步確認之後，預期市場將重回基本面，行情有望緩步回溫，重要觀察點為：5月6日美國聯準會是否祭出降息或其他措施及5月底前美國延長減稅及減稅法案結果，兩者將有助於企業活動回復運作，到時可關注受惠政策或長期成長性佳的市場/產業，並採取逐步增加風險部位。

黃宏治表示，台股在當前環境下既有挑戰也有機遇，投資人應保持靈活心態，除了被動式ETF及共同基金之外，更可考慮全台首檔的主動式ETF –野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），這檔主動式ETF結合野村台股團隊深厚的研究實力，運用基本面質化分析，加上量化因子輔助選股，應對各種盤勢變化都可以有獨到的策略，除可分散個股風險，又能參與台股的投資機會，適合當前市場投資環境。主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF追蹤標的指數績效，以追求市場報酬率為目標。主動型ETF結合ETF在交易所上市交易的靈活性和傳統共同基金的專業主動投資策略，透過發行ETF，將基金產品延伸至ETF市場，拓展投資人的選擇。

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）最大的優勢在於，投資人除享有野村台股專家質化分析獨家預估，其搭載的ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也相對低廉，且ETF持股每日全揭露，兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度。野村投信台股投資團隊以長期深耕企業基本面研究著稱，野村投信台股投資團隊操作實力有目共睹，更是各項基金獎的常勝軍*，在第一線掌握趨勢脈動、透過勤腳的基本面研究，找出具投資未來性的標的，挖掘有成長潛力的隱形冠軍企業。00980A「野村臺灣智慧優選主動式ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) 」，預計4月15日至18日展開募集，預定5月5日掛牌上市，每股發行價10元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。