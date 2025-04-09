除00900以外的高股息ETF！達人：「長期持有」還是比只會定存好
剛看到有人轉錄某個存高股息ETF的社團的截圖，該社團的板主每天都喊著大家一直買，要長期存股，然後這兩天突然說他的ETF都賣光了（虧了幾百萬），還說「不用跟自己的錢過去，該逃就逃」，因此被版友們罵。
以前也說過，除了00900以外的高股息ETF我覺得雖然相對大盤ETF不好，但如果能考量風險和配置比例，長期持有，還是比只會定存好。
但顯然有很多人誤以為高股息波動就小，風險就小，基於這個誤會去「存」，那遇到真的大跌的時候就是這種結果。
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