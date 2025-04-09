快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

「創意私房會員」北市狼師偷拍少女9年 求交保再押2月

除00900以外的高股息ETF！達人：「長期持有」還是比只會定存好

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
股市示意圖。曾原信／攝影
股市示意圖。曾原信／攝影

剛看到有人轉錄某個存高股息ETF的社團的截圖，該社團的板主每天都喊著大家一直買，要長期存股，然後這兩天突然說他的ETF都賣光了（虧了幾百萬），還說「不用跟自己的錢過去，該逃就逃」，因此被版友們罵。

以前也說過，除了00900以外的高股息ETF我覺得雖然相對大盤ETF不好，但如果能考量風險和配置比例，長期持有，還是比只會定存好。

但顯然有很多人誤以為高股息波動就小，風險就小，基於這個誤會去「存」，那遇到真的大跌的時候就是這種結果。

◎本文內容已獲Ffaarr的投資理財部落格授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00900富邦特選高股息30 ETF 定存

延伸閱讀

鴻海（2317）跌爛了還能進場嗎？楚狂人分析股性：上漲落後大盤下跌會跌很久

00878罕見18多元與00922的潛力！存股族新機會：累積張數更有感

連續兩天「股債雙殺」了！辣媽：投資時間將拉得更長

00919或0050現在可不可以買？答案很簡單：你是長期還短線投資人

相關新聞

股市急跌…「指數型ETF」該趁機撿便宜嗎？達人揭露「台股大秘密」

台股是1967年成立的，至今也58年多了（今年是第59年）...

除00900以外的高股息ETF！達人：「長期持有」還是比只會定存好

以前也說過，除了00900以外的高股息ETF我覺得雖然相對大盤ETF不好，但如果能考量風險和配置比例，長期持有，還是比只會定存好。

連續兩天「股債雙殺」了！辣媽：投資時間將拉得更長

身為投資人的我們應該怎麼辦呢？雖然這兩天股債雙殺，但如果投資的時間拉得更長，債券價格的變化與股價的變化是有對沖效果的，股債配置對投資人來說，仍是一個穩健的做法。

00919或0050現在可不可以買？答案很簡單：你是長期還短線投資人

我收到最多的問題就是：「0050或者00919 現在可不可以買？適不適合？」

0050買在190元！他哭「半年積蓄沒了」 股民建議：別再信定期定額

美國關稅政策引爆全球股災，台股重挫大跌。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。