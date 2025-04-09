股市急跌…「指數型ETF」該趁機撿便宜嗎？達人揭露「台股大秘密」

認真聊一下股市大跌，或是說崩盤（其實我不覺得耶），我的心態與一些個人建議：

1.請不要賣出股票，這才是最重要的事

不要跟我扯生活拮据需要用錢之類，我講的是不要因為非理性情緒受市場影響而賣出股票。對於資產配置者而言，或是你有長期追蹤我這裡的朋友，多多少少我都會提到要有備用金和急用金。因此搞到沒有備用金急用金之類要忍痛割肉賣股，不在我的建議範圍。

2.我這裡是推廣持有整個市場的被動投資。

因此我的建議基礎上都是在全市場指數型基金或指數型ETF。請切記！

倘若你是個股投資者，那好自為之。

因為第一點「不要賣出股票」這點就不能成立。

我無法保證這些個股未來是否一蹶不振或是下市變成壁紙。這個風險請自行斟酌。

也許一下子就停止下跌雨過天晴，也許會長期劇烈震盪（看川普）。

請記得沒有白吃的午餐，沒有什麼報酬更好風險更低的標的，以前是建立在沒有大幅劇烈波動年代（50正2成立於2014年），不代表長期劇烈波動時代不會來，所以自己決定吧！也別問我，因為我一開始就反對了，至少從2017年第一次去高雄寶珠圖書館分享時就和在座朋友說這是拍咪阿（壞東西）了。

4.要不要趁機撿便宜？

個人認為不需要，因為高點買入與低點買入，在長期而言，兩者報酬率相差不大。當然低點買入肯定會多賺點，但在漫長等待低點也等於犧牲時間成本。加上我個人始終認為投資理財是為了服務生活，所以不要受市場影響，按照自己的步調過生活即可。

當然人非神佛都會有情緒，即便是被動投資者看到大跌時刻也難免會興奮起來，所以要趁機買也都可以，但請量力而為，不要去跟銀行地下錢莊抵押房屋等等梭哈，OK？

5.最後簡單說一下台股的大秘密

台股是1967年成立的，至今也58年多了（今年是第59年）

頭一年漲幅也有15%左右。假設1967年高點投入和低點投入，歷經58年到2025年4月8日今天收盤，那報酬是多少呢？

答案是：

最高點投入，年化報酬率是10.76% 最低點投入，年化報酬率是11.02%

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。