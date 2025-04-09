快訊

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

大陸發表2萬字白皮書 強調中美可通過對話解決經貿分歧

獨／慘跌撐不下去了！銀行信貸申請爆倍翻潮 股民急籌資應付追繳

聽新聞
0:00 / 0:00

股市急跌…「指數型ETF」該趁機撿便宜嗎？達人揭露「台股大秘密」

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
台股示意圖。記者曾原信／攝影
台股示意圖。記者曾原信／攝影

認真聊一下股市大跌，或是說崩盤（其實我不覺得耶），我的心態與一些個人建議：

1.請不要賣出股票，這才是最重要的事

不要跟我扯生活拮据需要用錢之類，我講的是不要因為非理性情緒受市場影響而賣出股票。對於資產配置者而言，或是你有長期追蹤我這裡的朋友，多多少少我都會提到要有備用金和急用金。因此搞到沒有備用金急用金之類要忍痛割肉賣股，不在我的建議範圍。

2.我這裡是推廣持有整個市場的被動投資。

因此我的建議基礎上都是在全市場指數型基金或指數型ETF。請切記！

倘若你是個股投資者，那好自為之。

因為第一點「不要賣出股票」這點就不能成立。

我無法保證這些個股未來是否一蹶不振或是下市變成壁紙。這個風險請自行斟酌。

3.槓桿型ETF，就什麼正2之類就不要問了

也許一下子就停止下跌雨過天晴，也許會長期劇烈震盪（看川普）。

請記得沒有白吃的午餐，沒有什麼報酬更好風險更低的標的，以前是建立在沒有大幅劇烈波動年代（50正2成立於2014年），不代表長期劇烈波動時代不會來，所以自己決定吧！也別問我，因為我一開始就反對了，至少從2017年第一次去高雄寶珠圖書館分享時就和在座朋友說這是拍咪阿（壞東西）了。

4.要不要趁機撿便宜？

個人認為不需要，因為高點買入與低點買入，在長期而言，兩者報酬率相差不大。當然低點買入肯定會多賺點，但在漫長等待低點也等於犧牲時間成本。加上我個人始終認為投資理財是為了服務生活，所以不要受市場影響，按照自己的步調過生活即可。

當然人非神佛都會有情緒，即便是被動投資者看到大跌時刻也難免會興奮起來，所以要趁機買也都可以，但請量力而為，不要去跟銀行地下錢莊抵押房屋等等梭哈，OK？

5.最後簡單說一下台股的大秘密

台股是1967年成立的，至今也58年多了（今年是第59年）

頭一年漲幅也有15%左右。假設1967年高點投入和低點投入，歷經58年到2025年4月8日今天收盤，那報酬是多少呢？

答案是：

最高點投入，年化報酬率是10.76%

最低點投入，年化報酬率是11.02%

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 報酬率 川普 心態 指數 槓桿 風險

延伸閱讀

鴻海（2317）跌爛了還能進場嗎？楚狂人分析股性：上漲落後大盤下跌會跌很久

國安基金會買什麼股票、何時退場、5000億會全砸？直雲：買0050最快徹底參與指數漲跌

00878、00919、0056…三天王成交量暴衝！網笑「逃不過股息誘惑」：股價超香

謝金河：台股可能迎轉折時刻！一票人喊「完蛋」預言股市走勢

相關新聞

高股息ETF撿便宜真開心…有股息保護與高殖利率？雨果提醒：「破發」無法配資本利得

另外，有些高股息ETF已經跌破發行價，有些也快跌到發行價了。

股市急跌…「指數型ETF」該趁機撿便宜嗎？達人揭露「台股大秘密」

台股是1967年成立的，至今也58年多了（今年是第59年）...

除00900以外的高股息ETF！達人：「長期持有」還是比只會定存好

以前也說過，除了00900以外的高股息ETF我覺得雖然相對大盤ETF不好，但如果能考量風險和配置比例，長期持有，還是比只會定存好。

連續兩天「股債雙殺」了！辣媽：投資時間將拉得更長

身為投資人的我們應該怎麼辦呢？雖然這兩天股債雙殺，但如果投資的時間拉得更長，債券價格的變化與股價的變化是有對沖效果的，股債配置對投資人來說，仍是一個穩健的做法。

00919或0050現在可不可以買？答案很簡單：你是長期還短線投資人

我收到最多的問題就是：「0050或者00919 現在可不可以買？適不適合？」

0050買在190元！他哭「半年積蓄沒了」 股民建議：別再信定期定額

美國關稅政策引爆全球股災，台股重挫大跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。