連續兩天「股債雙殺」了！辣媽：投資時間將拉得更長

股債雙殺的一天！

最近市場真的是太動盪了，昨天睡覺前，股市還上漲，起床後又是變天，而且是連續兩天股債雙殺了！

為什麼在沒有重要經濟數據公布的前提下，債市會如此動盪呢？ 我看了幾篇國外的報導之後，將這兩天的債市狀況整理如下：

美國公債殖利率週二上升，因為繼本週一歷史性的大跌之後，拋售潮仍在持續。

市場將週二的拋售部分歸咎於：美國公債標售不如預期，但另一個可能的原因，是對沖基金正解除(unwind)「基差交易」（basis trade）。

首先在公債標售的部分：

美國財政部於週二標售了580億美元的3年期公債，這是川普4月2日宣布提高關稅後，首次進行的附息公債標售。根據BMO的美國利率分析師Vail Hartman的說法，這場標售表現「疲弱」，殖利率因此維持在較高水準。

社群媒體 X（原Twitter）與華爾街盛傳，外國投資人為了換取美元正在出售美債。這種推測難以量化，且週二的3年期債券標售結果看來，並沒有顯示央行等外國買家大幅撤出。

倒是美國本土投資人（如退休基金與保險公司）僅吸收了6.2%的供給，遠低於平均值19%，這對後續的標售與整體債市而言是個壞消息。本週三與週四，還將分別舉行重要的10年期與30年期美債標售。 這兩天還需要密集關注。

再來，是「基差交易」的解除

這個策略的操作方式大概是：當對沖基金發現某一檔政府債券的現貨價格與其期貨合約之間存在明顯價差時，就會進場操作。他們會買進價格較低的現貨債券，同時放空價格較高的期貨合約（也就是借來賣出期貨）。

等到未來某個時間點，兩者價格趨於一致（債券現貨上漲、期貨下跌），基金就會平倉，從中賺取價差利潤。

目前看來，這項策略可能正被大量解除，進一步加劇債市波動。

除了以上兩個原因可能解釋了最近債市的動盪之外， 還有其他值得關注的部分：

週二10年期美債殖利率上升了0.096％，至4.259%(現在更高了來到4.37%)；30年期殖利率上升0.123個百分點，至4.714%。這導致iShares 20年以上期美債ETF（代號：TLT）下跌1.6%。標普500指數（S&P 500）也下跌1.6%。

僅在過去兩天，30年期美債的殖利率漲幅已經是創下自疫情爆發以來最大。 也就是，債券價格下跌速度很快。

這種劇烈波動並不尋常。週一的那一天，10年期殖利率曾一度下跌0.14％，卻在當日收盤時反而比上週五上升了0.16％。這種「跌0.14%再漲回來或更高」的劇烈變化，自2006年以來僅發生過一次，那是在2016年川普當選總統的隔日。

這一連串的波動也反映在MOVE指數上（衡量美債市場隱含波動率的指標），該指數已攀升至自2023年10月3日以來的最高水準。 這樣的狀況，真的是非常少見！

還有，從Fedwatch來看，降息預期已經從六月份提前到五月份了，且到年底前預測會降息四次，幅度是5碼。

身為投資人的我們應該怎麼辦呢？雖然這兩天股債雙殺，但如果投資的時間拉得更長，債券價格的變化與股價的變化是有對沖效果的，股債配置對投資人來說，仍是一個穩健的做法。

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