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0050買在190元！他哭「半年積蓄沒了」 股民建議：別再信定期定額

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友前幾個月在0050股價190元的時候買了1000股，沒想到現在卻跌到158元，令他相當焦慮。示意圖／ingimage
有網友前幾個月在0050股價190元的時候買了1000股，沒想到現在卻跌到158元，令他相當焦慮。示意圖／ingimage

美國關稅政策引爆全球股災台股重挫大跌。一名網友表示，前幾個月他在0050股價190元的時候買了1000股，沒想到現在卻跌到158元，令他相當焦慮，於是想問問網友們，「有人在賣ETF嗎？」

一名網友在Dcard「理財板」發文，這次因川普的關係，台股全面跌停，他幾個月前在0050是190元的時候大手筆買了1000股，也就是砸了19萬元，現在則跌到158元損失17%左右，「半年的積蓄都沒了」，令他相當焦慮，考慮是否該賣掉，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，若是用閒錢投資不必太在意，「會焦慮的都是手邊沒啥錢，all in在買的」、「我是不在乎啦，放長期還是會漲回來，是閒錢就不用在意」、「股市有幾次能遇到這種史詩級股災？不把握逢低慢慢分批加碼買進，只想著恐慌怎麼停損？除非你是借錢玩股票，不然真的沒必要恐慌」、「我手上有股票，但完全是閒錢，就算跌到下市我也沒差沒在怕，下市反而很爽（？你用的資金來源，決定你的緊張感」。

有網友則安慰，「至少學到了，當市場有警訊要開始動盪的時候，先轉成現金或黃金等不會迅速貶值的產品，你用1000股學到這些已經足夠好了，你後面還有機會經歷過2-3次大小股災，學個經驗才是對的」、「別這麼想，要想才損失幾萬元，不過是以後半個月一個月的薪水。這損失對10年後的你都是小case」、「除非命短或持續十幾年的天災人禍吧，不然持續買進，撐個十年二十年以上，只要科技持續進步、市場不斷通膨，涵蓋多家公司股票的市值沒有上不去的道理」。

有網友建議改變心態，「心態錯了！會買ETF就是為了領股息股利，當價格下跌應該加碼買進，不要再相信定期定額，那只是微笑曲線，真正的存股是定期不定額，溢價時買少一點，跌破均線加碼入場」、「指數就是長期投資，你這心態叫賭博，當然會覺得恐慌」、「你別買ETF好了，把錢乖乖存銀行就好，一點震盪都承受不住，買大盤本來就是放長期慢慢上升的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 股災 薪水

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