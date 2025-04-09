00919或0050現在可不可以買？答案很簡單：你是長期還短線投資人

長期投資的存股標的，不該用短線的眼光去看待。

我收到最多的問題就是：「0050或者00919 現在可不可以買？適不適合？」

其實，這個問題的答案很簡單 —— 你是長期投資人還是短線投資人？

如果你只是想做一兩年短線，看到跌就想跑，那真的不要來問我。

投資時間不同，想法自然不一樣：

短期：1～3年，多數是想賺價差 中期：3～5年，開始能感受到股息滾進來 長期：5年以上，才真正看得到配息、複利與成本下降的效果

這波大跌，是因為川普事件引起的沒錯。

但川普也只是存股路上的一段插曲，就像當年疫情，台股最低來到8523點，很多人一樣不敢進場。現在回頭看，那不正是一次絕佳的機會？

市場永遠反人性，恐慌時進場，才有機會低成本累積張數。

像我存最久的一檔是合庫金，是我第一檔金融股，到現在已經整整七年了。

一路靠著配息再投入，現在的平均成本早就不到10元，甚至今天配完股配完息後，成本還會更低。

這就是長期投資的威力，靠時間+紀律去壓低成本，靠反人性去放大張數。

跌，不代表是壞事。跌，是機會。 只要你站在長期，眼前的波動根本不值一提。

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。