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川普屠台股⋯00982B「債息防守」！建資產防線：預期降息價差備妥逆襲大盤

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，重創全球金融市場。適逢清明連假，台股因休市未受當下波動影響，但隨著假期結束，利空消息全面爆發。面對台股災難性跌勢，專家強調，股債配置與風險控管是穩定投資的重要關鍵。

分析師指出，空頭市場中將部分資金轉入債券，不僅能為資產提供避險效果，保持資本安全的同時，為未來的牛市或逢低加碼績優股保留更多操作彈性。

回顧過往降息循環經驗，在降息預期下提前布局債券市場。根據歷史數據顯示，進場並持有債券策略往往帶來優異表現，特別是殖利率接近6%的BBB級債券，其回報率遠超A級及以上評級的產品。

因應投資人避險選擇需求，富蘭克林華美FT投資級債20+（00982B）即日起至11日公開募集，發行價格10元。ETF屬月配息，設有收益平準金機制，幫助投資人在市場動盪時期有效管理風險，提供穩定收益。

00982B篩選標準嚴格，選取的美元公司債需在美國市場發行，且流通規模不低於7.5億美元，剩餘年限超過20年。同時，由三大信評評等BBB+、BBB、BBB-債券，確保投資組合的信用穩健。

在風險控制方面，00982B策略性地剔除了新興市場發行者，並將單一產業投資比例限制在10%以下。同時，武器、菸草等具爭議的行業亦被排除，展現對負責任投資的承諾。

00982B長天期投資級債券除能提供穩定的息收，若市場進一步預期降息，更有望帶來資本利得的「雙重收益」。是股市波動時期兼具穩健性與成長性屬於進可攻、退可守的理想選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 債券ETF 台股 對等關稅 川普 收益平準金 機制 資本利得 避險

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