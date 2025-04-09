金融海嘯用8年時間大盤原地繞一圈！達人：但堅持定期定額0050不會白忙一場
歷史不會重複，但有參考價值。
一旦爆發系統性金融危機，股市會低迷多久？多久才能重回前高？
以2007～2009年的次貸金融海嘯為例。當時台股從2007年底的9700多點，一路摜殺至2008年底的4100多點才逐漸止跌，跌幅是非常驚人的57%左右；2008年底止跌之後，持續低檔盤整至2009年3月才慢慢爬升。從2007年底起跌，盤整至2009年3月，股市總計低迷了約17個月。
從2009年3月開始起算，台股加權指數究竟耗時多久才重新爬回9700點？答案是2015年3月才重新站回9700點，總計耗時約6年。
川普極端的關稅政策是否會引發系統性金融危機，版主不知道。但如果2007～2009年的次貸金融海嘯再重新上演一次（股市低迷17個月，加權指數耗時多年才重新爬回前高），扛的住嗎？
2007～2015年，台股加權指數從9700多點下殺至大約4100點，再爬回9700點的原點，將近8年時間大盤原地繞了一大圈，但不代表這段期間的投資人白忙一場。
2007～2015年，如果投資人能不畏大盤崩跌、無懼長期區間盤整，堅持定期定額投資0050，含息總報酬率約35%（年化報酬率約3.5%）。雖然成績不是很好，但至少贏過定存、打敗通膨，不會白忙一場。
2007年10月，0050股價約69元，之後進入多年的大型區間盤整，直到2014年第三季才再度站回69元。
川普的關稅政策引發全球股市重挫，尚不知是否會演變成系統性金融危機。假設發生最壞的情況，也就是相當於次貸金融海嘯的危機重演，股市長達數年報酬率非常低迷，還願意堅持存股嗎？版主願意在存股這條路上勇敢堅持。
設想最壞的情況、做最好的準備，安定等待空頭結束。
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