台股盤中一度下跌超過千點 九檔ETF成交額創高

台股昨（8）日盤中一度下跌超過千點，投資人勇敢進承接ETF，共計有九檔台股ETF成交金額改寫掛牌以來新高，包含元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）等指標ETF。

儘管昨日台股盤面仍有不少熱門股慘收跌停，不過，ETF一籃子布局的策略受到買盤青睞、投資人對於台股表現仍深具信心，利空急跌下搶反彈的買盤進場。據統計，68檔台股ETF（含槓反）昨日成交值再度突破800億元，來到891.68億元，刷新史上新紀錄。

以個別標的來看，昨日成交值改寫新高的台股ETF依序有：元大台灣50達136.1億元、元大高股息122.3億元、元大台灣50正2達85.8億元、國泰永續高股息80.6億元、元大台灣50反1達80.1億元、元大台灣高息低波36.2億元、富邦臺灣加權正2達27.2億元、群益臺灣加權正2達5.9億元、富邦臺灣加權反1達2.6億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。