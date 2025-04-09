00982B 開募 把握甜甜價

受美國總統川普關稅核彈衝擊，台股連兩日重挫。在全球金融市場動盪之際，債券ETF展現避風港特質。相較於台股ETF跌幅逾9%，多檔海外投等債ETF跌幅明顯較輕，盤中跌幅僅2%以內，抗跌表現突出。

富蘭克林華美投信今（9）日起公開募集「20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）」，投資人可把握募集時段，以10元甜甜價布局優質債券，為市場投資人提供更多元的資產配置選擇。

富蘭克林華美FT投資級債20+ETF追蹤「ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數」，選擇BBB+到BBB-評級的債券，確保投資品質。同時，基金透過多元化配置降低風險，採用月配息，並設收益平準金機制。

FT投資級債20+ETF經理人洪慧珊表示，川普公布的對等關稅內容超乎市場預期，公布以來，美股大幅重挫近10%，高收益債與新興債跌幅分別為3.29%、3.67%，市場情緒轉為風險趨避，導致10年期美債殖利率由4.17%一度大幅下跌至4%，顯見市場恐慌情緒蔓延。

洪慧珊指出，對等關稅勢必短線升高通膨，降低民眾實質購買力，同時推升製造業生產成本，廠商訂單縮減，企業獲利下修，最終導致美國經濟面臨停滯性通膨隱憂。

洪慧珊強調，長天期投資等級債券具備低違約率與高信用評級優勢，能有效降低市場波動對投資組合的影響。

若未來美國聯準會因經濟壓力而降息，長天期債券有望受益於利率下行帶來價格上漲。

「關稅議題短期重度衝擊投資人的財富狀況，債券的防禦性特質為對等關稅避險首選。」洪慧珊建議，現階段投資人做好股債再平衡策略，尤以投資等級公司債為防禦部位首選。

FT投資級債20+ ETF即日起至4月11日募集，預計4月28日掛牌上市，投資人在募集期間可以每單位10元進場布局，相較次級市場可能面臨的溢價風險，初始募集階段提供最具成本效益的進場時點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。