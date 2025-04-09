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野村主動式ETF 4月15日募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

股市大跌中台股首檔主動式ETF登場野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）預計4月15日開募，鎖定三大特色：聚焦台灣、智慧優選及主動升級，提供投資人更多樣化的理財新產品參與台股的成長。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，根據統計，主動式台股基金平均報酬在過去十年漲幅達280.27%，不但領先加權指數，同時也勝過高人氣的高股息指數等，投資人若選擇經驗豐富的台股投資團隊，更有機會帶動基金表現升級，例如長期排名前二分之一、甚至四分之一的台股共同基金，平均總報酬潛力提升至371.53%與453.28%，代表好的台股經理團隊主動選股，可望提供更具吸引力長期投資機會，更能因應川普關稅帶來的不確定性，有機會協助投資人提高下檔保護力、降低投資組合波動度。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，野村基本面量化投資流程使用的資料庫，透過野村專業台股研究團隊，精選漲相潛力佳成分股、並隨盤勢適時靈活動態調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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