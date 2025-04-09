台股高股息ETF 搶鏡

台股昨（8）日盤中一度跌逾千點，台積電、聯發科、金融、電信族群出現買盤拉抬使台股跌幅收斂，終場下跌772點，收18,459點，盤面上有三檔台股高股息ETF逆勢收紅，表現強勁。

據統計，8日收紅的台股高股息ETF有國泰股利精選30（00701）漲3.01%、復華富時高息低波1.5%、元大台灣高息低波1.2%，顯見低波動、高股息兩大選股因子奏效。

對比這三檔高股息ETF的前十大持股，重疊的有統一、華南金以及玉山金，其中，統一大漲超過5%，助攻相關ETF表現。另外以產業角度來檢視，三檔高股息ETF的都持有金融及通信網路超過一成，相關成分股也都表現較為突出，推升ETF漲勢。

此外，如永豐優息存股、統一台灣高息動能、國泰永續高股息、野村趨勢動能高息、永豐ESG低碳高息單日跌幅也都在3%之內，表現抗跌。

國泰股利精選30持有金融保險類股權重將近六成，今年抗跌表現極佳。展望後市，國泰投信指出，關稅戰屬於人為的貿易障礙，短期造成劇烈波動，但待後續各國陸續談判完成後，波動有機會迅速改善，短線上投資建議採取防禦型操作，可留意布局在金融股、非景氣循環股比重相對高的高股息ETF。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，川普關稅政策雖然可能為台股企業獲利帶來影響，但仍有部分族群具備投資機會，包括美國製造概念股，如受惠台積電在美擴產的廠房設備類股；出口非美市場為主的企業，如以中資品牌為主的供應鏈。而部分影響程度較小，但股價回落至中長期合理水位的企業，也具備投資潛力。

整體來說，關稅的不確定因素仍在，各類族群輪動快速，科技類股的股價波動加大，資產配置建議平衡布局。統一台灣高息動能目前產業分布均衡，並未偏重半導體，在台股高檔震盪之際，可分散單一產業系統性風險。

群益投信台股ETF研究團隊表示，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。