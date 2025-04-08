台股放量5,489億元今年來第二大 高息ETF包辦成交量前三名

台股8日續跌，終場大跌772.4點，收在18,459.95點，總計兩天跌掉2,838.05點。不過以成交量來看，有別於7日的1,660億萎縮量，8日台股成交量放大至5,489.51億元，為今年來第二大成交量，也是史上第45大成交量。

觀察8日台股成交前十大中，前三名包括國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）清一色都是高息ETF。市場法人表示，價跌量增，通常代表著股價可能止跌回升的前兆，台股有放量讓賣壓宣洩跡象，加上此次系統性風險為人為政策所導致，讓台股加速落底，台股基本面仍可期，中長線投資契機將浮現，而為了讓存股成本降低，建議存股族可逢低分批布局台股高息ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

台股此次系統性風險為人為政策所致，而非產業結構與景氣循環造成，全球對等關稅公告僅是加速台股落底，目前全世界已處於經濟衰退的恐慌情緒，然按照川普的交易思維，之後各國將開始談判，美國5月要過減稅議題，降低科技監管等利多，有機會讓美國止跌反彈，台股相對也可止跌，預判反彈時機點恐會快於市場預期，因此建議應準備逢低分批買進。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，大盤8日雖然仍是下跌，不過已經放量讓賣壓可以宣洩，是往正向發展。接下來主要觀察川普民意支持度與美國初領失業救濟金人數是否超過30萬人以及台灣與美國對等關稅談判進度是否能夠低於32%。

整體而言，台股若能在三年線初步止跌，台股指數殖利率會因為下跌而升高，投資吸引力也將相對提高，可觀察市值型及高股息ETF與官股是否將為主要買超力量，此外，外資首季賣超台股6,822億元，4月7日大跌但轉為買超狀況，後續可持續觀察外資買賣超動向。中長期不看淡台股，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。 台股單日成交量前十大。資料來源：CMoney、2025/4/8

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。