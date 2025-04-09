00878、00919、0056…三天王成交量暴衝！網笑「逃不過股息誘惑」：股價超香

高股息ETF三大天王00919、00878、0056在8日成交量暴衝，收盤合計逾121萬大量，吸金近300億元，奪下當日成交王。PTT網友笑稱「台灣人逃不過股息的誘惑」，並直言，目前股價跌回2020年的水位，務必要趁勢上車。

根據集保戶股權分散4月2日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增82,163人，今年來增加642,144人，總人數來到10,867,980人，連續五周創下歷史新高。

台股ETF上周共有43檔呈現周增加，受益人數同時創新高的共有23檔，單周受益人增加最多的前三名分別為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878）都有萬人以上的增加，清一色都是高股息，可見市場還是偏愛台股高息ETF。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「4/8高股息ETF的量真的很恐怖，台灣人還是逃不過股息的誘惑，而且都跌回2020左右的價位，做時光機回到5年前你還不上車嗎？」

其他人紛紛留言「最大問題還是回到關稅要怎麼收尾」、「今日的甜甜價，明日的天花板」、「如果關稅就這樣徵下去不轉彎，回到一萬二都有機會」、「00713這麼猛不買，買那些」、「底不知道在那現在不抓交替何時抓」、「散戶又跳進去自殺了」、「只要川普一轉彎就是噴噴噴」、「 賭徒多啊，不然大樂透誰在買的」、「0056確實可以逢低布局，這個價香」、「0050不甜嗎」、「不急不急，等關稅正式下來了再說」。

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