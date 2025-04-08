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逢低撿鑽石 0050、0056成交金額居ETF冠亞軍

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股歷經史詩性大跌後，8日跌幅趨緩，投資人瞄準最熟悉的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）加碼，兩檔成交金額位居ETF冠亞軍，並雙雙改寫新高，足見投資人對於台股仍深具信心。

統計4月8日ETF成交金額，0050達136億元、0056達122億元；而盤後統計分別獲79億元、64億元淨申購，累計今年以來累積1,099億元、768億元淨申購，均位居ETF冠亞軍寶座。

法人分析，川普的關稅亂流影響甚大，但各國政府皆積極安排與美面談減緩關稅衝擊，白宮也以開放態度接受，減緩市場壓力。在利空築底階段，投資人如想參與反彈的第一選擇即是市值型ETF，而高股息商品擁息收保護，低檔進場息率相對更高，進而帶動0050、0056買氣。

根據經驗，利空急跌不失為一個逢低進場的機會，例如台積電（2330）於2024年8月5日重挫後再走強，推升0050從158元低點反彈至206元波段高點。

而高股息商品因有息收保護，成為資金青睞的避風港，0056今年以來獲淨申購768億元，僅次於0050。0056第2季公告配息1.07元，以4月8日收盤價計算單季配息殖利率約3.50%、年化配息殖利率約13.98%，對於領息族極具吸引力，帶動資金湧進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息

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