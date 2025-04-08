利差、殖利率、配息率三高 非投等債ETF率先翻紅

川普關稅大刀落下，台股4月7日幾乎集體躺平；時隔一天，美股四大指數之一的NASDAQ發動反彈，加上市場情緒經過一天沉澱，4月8日台股雖然依然以大跌開出，不過跌停家數已有減少跡象，其中又以非投等債ETF表現相對亮眼，成為盤面上逆勢率先翻紅的一個族群。

觀察盤面上5檔非投等債ETF，截至中午為止，5檔全數一吐昨日悶氣、翻上紅盤。市場人士指出，非投等債族群得以成為盤面上率先展開反彈的族群之一，應該是因為股價走跌大幅推升殖利率與配息率，吸引部分市場資金開始進場大撿甜甜價的緣故。

統計盤面上5檔非投等債ETF，可以發現殖利率普遍都已站上7%以上，最高的兩檔更是有8%以上的水準，分別是凱基美國非投等債（00945B）的8.4%與富邦全球非投等債（00741B）的8.2%，其中凱基美國非投等債（00945B）的年化配息率更一舉站上8.5%。

凱基美國非投等債（00945B）ETF研究團隊表示，近日川普關稅逆風影響，風險性資產明顯走跌，非投等債擁有高票息特性，利差快速擴大也創造資本利得空間浮現的機會，在高票息與高利差兩相加持下，非投等債的投資價值浮現，可望成為股市震盪時期的資金避風港。僅管在市場情緒與避險需求帶動下，十年期公債殖利率在4日出現滑落，但7日在川普發表談話後又出現快速彈升，顯見近期極易受市場風吹草動影響出現劇烈波動，因此債券ETF投資建議仍應回歸票息收益，以降低公債殖利率波動風險。

以00945B來說，截至4月2日的平均票面利率8.09%，4月配息每單位配息金額維持0.102元，參與除息的最後買進日為4月20日，預計5月15日就會發放，不失為股市震盪時期追求收益的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。