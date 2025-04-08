美債挽信心 國泰00687B引關注

台股4月7日多數股票型ETF一片青，美債ETF卻應聲翻紅，國泰投信表示，7日恐慌指數（VIX）一度飆升至近八個月新高，反應投資人經歷空前的恐慌，美債十年期殖利率一度跌破4%，激勵美國長天期公債價格上揚，帶動美債ETF市場交易量驚人，顯見美國公債在股市下挫時，可做為投資人資金的防禦壁壘，避免資金過度曝險。

國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰表示，受到川普對等關稅政策的影響，中國大陸針對美國關稅發動反制，市場對關稅戰引發經濟衰退的憂慮逐漸升溫。全球股市在壓力下大幅修正，美國非投等債出現近五年來最大規模的拋售潮。川普雖然在關稅公告後釋出願意談判的訊號，但此次關稅大幅高於市場預期，面對不確定性持續升溫，投資人在固定收益配置上，建議以高評級債券為優選，也可將美國公債納入投資選擇，此時適度增持長天期美債，能發揮資產配置的防禦效果。

江宇騰補充，目前最新Fedwatch數據顯示聯準會今年降息幅度仍有增加空間。川普正與歐亞領導階層進行談判，顯示關稅的確是美國最大的談判籌碼，不過這次關稅力道明顯大於市場預期，投資人在固定收益產品的配置上應以信用評級為優先考量，並以分批方式入場，保留手中銀彈，資產配置上短期可先以美國公債為主，相較於股票市場的高波動特性，美國公債被視為無風險資產，具有優秀的避險價值。00687B今(2025)年第1季配息將在4月15日入帳，為長期持有的投資人下起及時雨，可望稍微彌補股市虧損部位，更顯股債平衡配置重要性。

重要的是，00687B在今年1月掛牌美元級別「國泰20年美債+櫃U（00687C）」，提供持有美元資產的投資人可直接透過櫃買中心美元平台，以股票代號申購，提供便捷且透明的交易申購管道，讓投資更靈活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。