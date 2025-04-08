電動車沒電？00925將下市 成為今年第三檔

新光標普電動車（00925）淨資產價值已達終止證券投資信託契約標準。根據新光投信8日公告，截至7日，新光標普電動車淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元，已達終止證券投資信託契約標準；新光投信將向金管會提出終止本基金證券投資信託契約申請，俟金管會核准後，將依規定辦理後續基金終止上市及清算程序。

新光標普電動車將會是2025年下市的第三檔ETF，該ETF追蹤標普Kensho電動車市值加權指數，於2023年3月31日成立、2023年4月18日上市，發行價為15元，規模曾經最高來到5.16億元、受益人最多來到1,310人。

新光標普電動車今日股價大反彈，上漲5.1%或0.72元，收在14.84元，7日規模為0.97億元、2日受益人有586位。提醒投資人，ETF清算作業將從總資產扣除總負債計算每單位價值，再依投資人持有單位數總價值返還給投資人，並無變成壁紙、投資人血本無歸的問題。

至於將下市的兩檔債券ETF為復華次順位金融債（00790B）、富邦中國投等債（00784B）。4月15日為復華次順位金融債的初級市場最後買回日/證券交易市場最後交易日、4月16日起終止上櫃買賣（即下櫃）、清算基準日為4月25日。4月22日為富邦中國投等債的初級市場最後買回日／證券交易市場最後交易日、4月23日起終止上櫃買賣（即下櫃）、清算基準日為5月6日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。