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活水來了！00919將發106億元 專家建議「動盪逢低買進」：長線利多仍在

聯合新聞網／ 綜合報導
時序才剛進入4月，台股馬上經歷連兩日的「血流成河」。記者曾學仁／攝影
時序才剛進入4月，台股馬上經歷連兩日的「血流成河」。記者曾學仁／攝影

4月份台股ETF股利大發送，統計共有19檔發放197.73億元現金股利，可望對台股挹注增加資金活水。

根據CMONEY統計資料顯示，4月份包括00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00922國泰台灣領袖50等共19檔台股ETF將發放股利，其中以年化配息率最高的00919發放106億元最多。

市場法人表示，台股近期雖然大跌，換個角度來看，也為中長期投資的存股族投資人創造更低的存股成本，股利所得若再投入，更可以讓投資組合增加張數、降低成本的加乘效果。

ETF理財達人指出，00919的受益人數今年來持續成長且不斷創新高，表示越來越多人認同00919的穩定配息政策可以滿足打造被動現金流的需求。

據了解，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。

「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。

配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

00919經理人謝明志表示，台股行情震盪主要受到川普關稅議題擴大，以及通膨預期上升與美國景氣衰退憂慮，短期在關稅戰難定調下，台股呈現區間波動的可能性仍高，不過若後續川普待達成其談判目標，也可望連帶出現降稅、減少科技監管、強化AI與美國基建等利多上桌，仍有助進一步帶動台灣相關供應鏈商表現。

預期台股市場初期因為部分資金因為對等關稅政策超預期進行去槓桿，融資有機會持續下降，仍可能出現震盪，但中長期投資人不需跟隨市場恐慌起舞，整體而言，今年台股投資重點為選股不選市，建議可逢低分批買進，降低股市波動對持股信心干擾，保持彈性操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 對等關稅 川普 現金流 高股息

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