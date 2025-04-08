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台灣首檔主動式ETF 4/15開募、5/5掛牌上市

中央社／ 台北8日電

金管會去年底宣布開放主動式ETF，野村投信8日記者會，宣布野村台灣智慧優選主動式ETF（00980A）將於15日開募，暫定5月5日掛牌上市。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治今天表示，去年主管機關宣布有意開放主動式ETF，野村很早就開始規劃。他預告，野村另1檔主動式ETF也已經送件，加上其他同業陸續加入，希望一起開創主動式ETF投資的新時代，提供新的投資選擇。

除了野村，統一投信3月底也宣布旗下統一台股增長主動式ETF取得基金核准函，預計5月7日開募。

金管會去年修正多項相關規範，宣布開放主動式ETF及被動式多資產ETF，在2024年底公告實施，希望藉此推動金融市場商品多元化，打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心。有別於傳統的被動式ETF是被動追蹤指數，新的主動式ETF是由基金經理人依照投資目標及策略，主動建構及調整投資組合。

黃宏治分析，相較於傳統ETF是被動追蹤指數，主動式ETF有經理人操盤，比較起來更具操作彈性和時效性。

他以美國對等關稅掀起全球股市動盪為例，被動式ETF是追蹤指數，必須把持股盡量買滿，以貼近指數；但主動式ETF的最低持股水位可以到7成，操作上有更大彈性。

此外，被動式ETF所追蹤的指數，可能半年、1年才調整1次成分股；主動式ETF則是可以隨時動態調整，面對瞬息萬變的市場，更具即時性和時效性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金管會

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