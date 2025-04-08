全台首檔主動式 ETF 來了！野村00980A 4月15日開募

川普不按牌理出牌的不可預測性，讓市場劇烈震盪，若想達到更好的投資效果，投資策略需要隨時保持彈性且靈活應變。以台股主動式基金聞名的野村投信，開啟投資新篇章，全台首檔主動式ETF的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），預計4月15日開募，這檔主動式ETF鎖定三大特色「聚焦台灣」、「智慧優選」及「主動升級」，提供投資人更多樣化的理財新產品參與台股的成長。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，根據統計，主動式台股基金平均報酬在過去十年漲幅達280.27%，不但領先加權指數，同時也勝過高人氣的高股息指數等，投資人若選擇經驗豐富的台股投資團隊，更有機會帶動基金表現更升級，例如長期排名前二分之一、甚至四分之一的台股共同基金，平均總報酬潛力提升至371.53%與453.28%，代表好的台股經理團隊主動選股，可望提供更具吸引力的長期投資機會，更能因應目前川普當選帶來的不確定性，有機會協助投資人提高下檔保護力、降低投資組合波動度。

黃宏治表示，目前主動式ETF全球總規模已超過1兆美元，預估2030年總規模更有望達到4兆美元，儼然成為投資新顯學。對於沒時間研究、無法時刻盯盤又想參與台股機會的投資人，除了共同基金以及被動式ETF之外，更可考慮全台首檔的主動式ETF – 野村臺灣智慧優選主動式ETF，不但享有野村台股團隊主動選股的專業操作，搭載ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，且ETF持股每日全揭露；換言之，00980A將是投資台股兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度的新選擇。

這檔全台首檔主動式ETF將提供投資人三大特色：「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」。首先，00980A聚焦台股常勝軍；其次，由野村投資團隊專業操刀，透過獨家的「智慧優選」的基本面量化投資流程主動選好股；更棒的是00980A商品投資架構也「主動升級」，即搭載全台第一檔主動ETF架構，同時擁有ETF的便利性+投資專家主動選股，少了被動ETF指數的限制，主動出擊，追求更出色超額報酬獲利機會，讓台股投資再添雙翼，尤其適合今年蛇行年的台股盤勢。

全球整合投資方案部主管暨00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF 經理人游景德表示，有別於一般量化策略或被動式ETF篩選流程大多單純採用外部數據，野村基本面量化投資流程(fundamentally- quantitative process)使用的資料庫，當中每家公司的分析數據皆來自野村團隊前瞻性預估的財務指標，也就是透過野村專業台股研究團隊深入各產業研究、逐一拜訪個別公司的勤腳精神，了解實際營運所得出獨家質化研判，接著才透過先進的量化模型深入交叉分析一間公司的成長潛力、投資價值與動能效率等，精選「漲相潛力佳」成分股、並隨盤勢適時靈活動態調整。

主動式投資如要創造長期的超額報酬，投資團隊需具有扎實的研究與選股的能力，野村投信台股投資團隊操作實力有目共睹，更是各項基金獎的常勝軍。野村基本面量化投資流程可謂真正的「質量兼備」，也就是投資專家人腦的質化洞見+專業的量化分析，專業分工後再完美整合，好比經驗豐富的老司機搭配先進的AI自動輔助駕駛系統，讓投資旅程更順風。

黃宏治指出，根據野村基本面量化投資流程(fundamentally- quantitative process)研究資料庫綜合評比成長、價值與動能三大面向，長期來看排序前段班的公司(例如最佳前20%)，長期平均年化報酬可望來到18.9%，明顯勝過大盤加權指數的11.40%，不但有助輔助經理團隊挑出爆發力前景較佳的股票，更可望避開表現可能遜於大盤的弱勢股，例如在綜合評比排序中後段(如40%-60%、甚至最差的20%等)公司，以期在各種風格轉換時發掘機會並持盈保泰。

游景德表示，儘管貿易戰、關稅壁壘與地緣政治等雜音不斷，川普政策變數將造成今年股市波動加大，未來政策是否落實仍待觀察，但這些都已不是新聞，時間拉長來看並無礙全球股市乃至於台股中長期多頭機會，即便歷經川普關稅1.0、疫情等事件，全球股市仍然持續走揚，其中若以2019-2024近五年度表現來看，美國S&P 500、日經225指數、歐洲STOXX50指數分別上漲96.85%、89.31%與52.43%表現不俗，然而臺灣加權指數總報酬達126.35%表現傲視群雄，代表台股已然成為成長型資產配置不可或缺的重要一環，彭博也估計台股企業全年獲利雙位數以上成長率，獲利挹注股市上漲趨勢不變。

野村台股團隊持續看好台灣2025年經濟景氣與台股企業獲利表現，「百花齊放的台股盛世」仍然可期，電子、金融及傳產都有不錯機會，但將是選股不選市的好時機。台灣首檔的主動式ETF ─野村臺灣智慧優選主動式ETF ，不但享有野村投信團隊主動選股的專業優勢，搭載ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，加上更透明的持股揭露 ，適合想追求成長但無法時時刻刻盯盤的投資人，00980A是投資台股兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度的新選擇。

00980A預定5月5日掛牌上市，保管銀行為華南銀行，IPO每股發行價10元，採季配息機制，銷售機構：元大證券、元富證券、中信證券、永豐金證、玉山證券、台新證券、兆豐證券、統一證券、華南永昌證券、國泰證券、富邦證券、凱基證券、新光證券、群金金鼎證券。 00980A基金小檔案。(資料來源：野村投信)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。