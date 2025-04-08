台股危機入市？富蘭克林華美：聚焦領導企業ETF

台股8日延續重挫走勢，早盤跌幅一度擴大至915點以上，摜破19,000點關鍵心理防線，最低觸及18,180點，台積電股價急殺至797元。7日台股因川普宣布對等關稅政策，國際股市重挫近10%~20%，台股補跌幅度驚人，幾乎全市場包含期貨皆以跌停開盤，終場指數大跌9.7%，成交量因跌停鎖價大幅萎縮至1,660億元左右，技術指標全面轉空。

美股7日因關稅相關消息反覆，盤中大幅震盪。外媒一度傳出川普政府考慮暫停除中國大陸以外關稅90天的假消息，使美股短暫翻紅，隨後白宮否認後再度重挫，恐慌指數VIX一度飆升至65的極端水準，美國10年期公債殖利率則回升至4.18%左右。

富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）經理人王紹宇分析，川普推出的對等關稅幅度完全超出市場預期，對台灣課徵32%關稅，已引發市場大幅震盪與恐慌性賣壓。不過，半導體與藥品暫時得以獲得豁免，為台灣核心產業提供關鍵保障。

「市場恐慌情緒達到極致，正是巴菲特所說別人恐懼時我貪婪的最佳時機」，王紹宇指出，台灣廠商在全球高科技供應鏈的戰略地位不可撼動，技術不可替代性是最堅實的競爭壁壘。在全球供應鏈加速重組與去中化趨勢下，台灣企業反而有機會深化與美系大廠的戰略合作，在供應鏈重構過程中尋找新成長契機。

王紹宇強調，全球供應鏈重組已是進行式，過去幾年的去中化、製造業回流美國、供應鏈分散化等趨勢，台灣廠商早已積極因應。台灣主要產品的技術、產量、地位都有一定水準，在全球供應鏈上已經舉足輕重，目前對等關稅極大可能衝擊台廠獲利及訂單，但只要關稅談判結果順利，或得以優於競爭者，影響相對可以減輕。

全球供應鏈重組已是進行式，過去幾年的去中化、製造業回流美國、供應鏈分散化等趨勢，台灣廠商早已積極因應。台灣主要產品的技術、產量、地位都有一定水準，在全球供應鏈上已經舉足輕重，即使對等關稅可能衝擊台廠獲利及訂單，但只要關稅談判結果優於競爭者，影響相對可以減輕。

富蘭克林華美投信建議，投資人可留意三大止跌訊號：國安基金進場、權值股股價反彈、國際商談進展。同時，建議以分批進場方式布局改良型市值ETF，如FT臺灣Smart ETF，該產品囊括金融、傳產等防禦性產業及科技龍頭股，避免單一產業過度集中風險。

對於短線投資者，王紹宇建議，若無立即性資金缺口或保證金不足情形，應謹慎面對短線震盪，避免衝動性決策。若已有既定投資策略規劃，建議規律執行，降低人性偏誤影響。長期投資者則可維持既有策略執行，或略為調整股債配置比例，提高優質債券息收創造現金流，作為短線波動的防禦。

「歷史經驗顯示，市場恐慌性拋售往往是最佳布局時機」，王紹宇總結，台灣企業憑藉技術領先優勢及在全球供應鏈中的關鍵地位，將在震盪過後展現韌性，投資人應保持冷靜，逢低分批布局台灣核心競爭力產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。