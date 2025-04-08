電信三雄成盤面亮點 法人：逢低撿高股息ETF前先看成分股

川普關稅效應越演越烈，周一盤勢上演史詩級股災，加權指數暴跌超過2000點，權值股台積電（2330）開盤即鎖死跌停，從傳產到科技一片血流成河，8日台股再跳水，盤中跌破19,000點關卡，倒是電信類股表現相對優異，台灣大（3045）、遠傳（4904）盤中跌幅落在2%震盪，中華電（2412）逆勢翻漲1.6%，高股息ETF連跌兩天，法人提醒想撿便宜的投資人細看組成產業占比。

電信族群在這波動盪中成了相對抗跌的盤面亮點，成份股持有這些個股的ETF也備受關注，國泰永續高股息（00878）即是一檔打包電信三雄的高股息標的，有望為投資組合緩和波動，00878經理人游日傑點出，關稅戰屬於人為的貿易障礙，短期造成劇烈波動，但待後續各國陸續談判完成後，波動有機會迅速改善，短線上投資建議採取防禦型操作，可留意金融布局、非景氣循環股比重相對高的高股息ETF，00878具有兩成金融保險類股，同時包含通信、內需族群，布局相當多元，能達到風險分散效果，此外還可望有股息作為下檔保護，較具防禦性。

川普日前公開表示，他認為美國經濟就像病患需要動手術，國泰投信ETF研究團隊點出，川普正在用「休克式」方法治療美國，期望可以在短期內及改善貿易順差問題，估計在幾個月內全球金融市場都會呈現凌亂狀態，需要一點時間讓市場消化利空消息，在人為因素尚未去除之前，任何的反彈都建議保守看待，應多留意資金分配，切勿過度單筆重壓，若股市陷入過度恐慌，導致跌幅過劇，則可藉機布局，定期定額仍是首選的投資策略。

ETF研究團隊進一步點出，至於之前人氣頗高的航運類股，則因為在關稅稅率大幅攀升下，恐將推動商品售價上漲，導致消費減少，而全球與美國往來的航線合計貨運量占比約30%，如果美國消費減少，將直接衝擊貨運運輸需求及全球貿易量，原先期待第2季起逐漸進入旺季，能為運價帶來反彈，但如今估計幅度可能下修，將不利航運產業，在挑選ETF時可多加留意成分股。

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