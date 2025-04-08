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「台灣價值」剩下7塊多！不敗教主：逢低加碼00940不如選擇元大金（2885）

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
股市示意圖。記者曾學仁攝影
股市示意圖。記者曾學仁攝影

紀錄一下，台灣價值剩下7塊多，以後不要再用「台灣價值」來給基金命名了，萬一碰到下市呢？

上市一年，股利沒有多少，價差也沒有賺到，唯一慶幸的是股價下來了，殖利率上升了一些。

但是依照成分股的表現，每個月恐怕還是配0.03元，規模縮水無法配平準金，股價下跌沒辦法配資本利得，所以股利就趴在地板了，應該最少還要再趴一年。只要股價上不了10元，股利就會一直趴著。

股民該怎麼辦？也不會下市啦，抱著也是可以的，逢低加碼呢？也是可以的！

但是投資就是要放大資金的效益，把錢放在更有報酬率的地方。現在有更多物美價廉的選擇，所以我也不建議ALL IN一檔就是了！

現在元大金（2885）也跌不少了，轉個念想一下，00940是靠投資人賺錢，元大金則是靠00940賺錢，所以我選擇元大金！

這樣聽懂了吧！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 2885元大金 ETF 月配息

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