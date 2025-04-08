台股重災、資金轉往債市！卡位降息角力、00982B先蹲後跳

近期受川普關稅利空影響，國際經貿的不確定性使S&P 500企業預期獲利、目標價下修，美股連日跳空回測，台股在連假過後賣壓宣洩，7日重挫逾2,000點且台指期開盤即跌停，市場信心脆弱大量資金「從股轉債」避險。富蘭克林華美投信表示，全球股市波動劇烈，當前操作難度相當高，投資長天期公司債券兼具配息與潛在資本利得空間，穩健特性成為進退有據的投資亮點。

全球股市哀鴻遍野下，避險資金跟著撤出風險性資產，美國公司債信用利差雖也有所上升，但仍維持在歷史低位附近，且未來川普可能公布更多針對產業的關稅細節，更難以排除其朝令夕改的不確定性，烏雲將再次衝擊對利率敏感的半導體、科技股族群，使台美股市持續承壓。

觀察今年以來投等債ETF報酬率，相較於台股加權指數截至「407股災」風暴日，黯淡繳出-16.51％的成績，債券型資產跌幅平均約2.5%，成為投資進可攻、退可守絕佳標的。

富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，市場震盪，資產配置上，建議降低持股水位、拉高債券部位至3:7，並適度將資金轉往信評等級較佳的投資等級債配置，如20年期以上BBB投資級債券，尤以挑選銀行、公用事業與保險等海外營收曝顯較低且風險調整後利差較高產業為主。

同時，建議避開非投資等級公司債及新興市場債，源於基本面惡化加上關稅議題增加經濟硬著陸機會，致使違約率上升，以上漲多時的非投資等級公司債價格將承受下跌壓力

富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）（本基金配息來源可能為收益平準金）為月配型債券ETF基金，追蹤指數為ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債券指數，00982B於今日起起公開募集，前十大持股涵蓋醫療保健、科技、通訊、能源、公用事業、銀行等，產業多元配置，且公司債信用評等通過三大國際信用評等機構Moody’s、S&P、Fitch平均信評為投資等級，且單一產業比例上限為10％，有效分散風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。