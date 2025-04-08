盤點含電信股 ETF 00939持股比例最高下檔具保護力

川普對等關稅重擊全球資本市場，台股7日跳空大跌超過2,000點，最低摜壓至19,212.02點，跌幅9.6%。超過千檔股票重挫跌停，但電信三雄成資金避風港，表現相對抗跌。盤點市場上台股原型ETF，持有電信三雄比率以統一台灣高息動能（00939）持有20.6%最高，也是唯一權重占比超過兩成的ETF，其次為國泰股利精選30（00701）持有18.8%、元大台灣高息低波（00713）持有18.3%排名第三。

統一台灣高息動能ETF基金經理人林良一表示，由於電信股的主要收益來自台灣市場的消費行動業務，加上電信業務本身的消費需求偏向剛性，因此受到川普的關稅政策影響有限。此外，電信業者通常擁有穩定的股息收入，在市場震盪之際，具備較高的防禦性。

林良一表示，00939目前產業分布均衡，並未偏重半導體，電信類股的穩定性為00939提供下檔保護，在台股高檔震盪之際，可分散單一產業的系統性風險，投資人可透過定期定額或定期不定額方式，拉長戰線參與市場行情。

展望台股後市，林良一表示，雖然關稅可能為台股企業獲利帶來影響，但仍有部分族群具備投資機會，包括美國製造概念股，如受惠台積電（2330）在美擴產的廠房設備類股；出口非美市場為主的企業，如以中資品牌為主的供應鏈。而部分影響程度較小，但股價回落至中長期合理水位的企業，也具備投資潛力。

整體來說，關稅的不確定因素仍在，各類族群輪動快速，科技類股的股價波動加大，資產配置建議平衡布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。