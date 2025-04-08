00725B資產保護利器…川普大刀揮來才能降傷害！投等債配息王年化配息率達6.85％

美國總統川普揮砍關稅大刀，全球股市血流成河，台股連假後開市，賣壓湧現補跌，7日暴跌2065點，以19232點作收，跌幅9.69%，創史上最大跌點及跌幅，成交量僅1473億元，債券ETF則成為資金避風港。觀察債券類ETF，利率敏感的長天期公債ETF漲幅多在1.5~2%，而因川普關稅促使經濟衰退機率升高，昨非投等債ETF通通跌逾5%。市場法人指出，投資人若有現金流需求，「投等債」是很好的選擇，例如00725B即將於4/21除息0.636元，年化配息率達6.85%，在震盪中適合做為資產保護利器，也是這波除息的投等債ETF配息王。

川普關稅稅率超乎市場預期，股市應聲嚇跌，資金蜂擁至避險資產，許多投資人期待用手中債券ETF來抵銷股市跌幅，豈料不是所有債券都上漲。市場法人表示，由於關稅恐怕衝擊企業營運前景，7日公司債ETF普遍下跌，跌幅最慘的莫過於非投等債ETF，例如凱基美國非投等債（00945B）跌6.25%、群益優選非投等債（00953B）跌5.87%、富邦全球非投等債（00741B）跌5.66%，雖今日有小幅上漲，但法人提醒，經濟衰退疑慮導致美國垃圾債市場出現自2020年以來最大規模拋售潮，投資人對此風險不可不慎。

事實上，「投資等級」與「非投資等級」公司債的差別，主要就在於信評差異，即是否有能力償還債務，當公司面臨景氣下行風險，信評差的非投等債恐怕違約、還不出債，因此才會透過較高的息收來吸引投資人，但天下沒有白吃的午餐，在衰退疑雲衝擊的現在，就首當其衝價格下跌，並不適合做為領息標的。

至於投等債及美國公債怎麼選？市場法人認為，在台股跌跌不休的情況下，公債的避險功能在經濟震盪下尤為珍貴，而投等債ETF多數息率則優於公債，且較不易受經濟衰退疑慮升高影響，因此適合作為防禦性資產，例如國泰投資級公司債（00725B）、新光BBB投等債20+（00970B）、元大優息投等債（00968B）都將於4月除息，其中以00725B配息0.636元、年化配息率6.81%最高，投資人在4/18前買進即可參與配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。