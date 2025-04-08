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公債殖利率為何又飆升…昨天賺今天賠！辣媽：通膨升溫埋下隱憂

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

美國10年期公債殖利率飆升近0.3%

儘管市場預期經濟轉弱、聯準會將降息，但美國10年期公債殖利率卻在昨天飆升了0.3%價格大跌，反映投資人對美債避險吸引力產生懷疑。市場目前預期聯準會2025年將降息五次，很可能在六月份再次開始降息。

昨天美國股市上演下跌，飆升又再度下滑的戲碼，因為盤中一度傳出川普的關稅可能延後實行，但後來被證實是假消息，隨即股市又再度下滑。

投資人也在密切觀察川普新一輪的全面性關稅政策。這波關稅涵蓋全球180多國，平均稅率達10%，對中國課徵高達54%的關稅，引發全球貿易戰疑慮。中國與歐盟已開始準備反制。

川普雖聲稱「利率正在下降」，並持續呼籲聯準會降息，但他的貿易政策卻可能為通膨升溫埋下隱憂，讓投資人對債券市場前景更加不確定。而聯準會主席包爾，再度強調聯準會的中立性，並不會受到政治干擾而急著降息。

最近股債市動盪加劇，投資人應回歸自身財務目標與風險承受度，保持紀律、不隨市場情緒起舞。做好資產配置與定期檢視，才是穿越波動的關鍵。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

公債殖利率 川普 聯準會 資產

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