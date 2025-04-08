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中共的強國外交，揮霍多少經濟和人命代價？

台股ETF受益人連五周增 高息ETF包辦前三名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受益人周增加前十名的台股ETF。(資料來源：CMoney)
受益人周增加前十名的台股ETF。(資料來源：CMoney)

大盤一直跌，投資人仍一直買台股ETF。台股上周跌幅4.32%，台股ETF投資人數繼續創下新高；根據集保戶股權分散4月2日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增82,163人，今年來增加642,144人，總人數來到10,867,980人，連續五周創下歷史新高。

台股ETF上周共有43檔呈現周增加，受益人數同時創新高的共有23檔，單周受益人增加最多的前三名分別為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息及國泰永續高股息都有萬人以上的增加，清一色都是高股息，市場還是偏愛台股高息ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示，從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。投資策略仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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