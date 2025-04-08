快訊

台股早盤一度跌逾900點 台積電開低51元跌破800元

當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

中共的強國外交，揮霍多少經濟和人命代價？

聽新聞
0:00 / 0:00

00919越跌越撿！成本22.31元、年化仍達12.5% 杉本：以領息為目標還是很安心

聯合新聞網／ 杉本來了
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文時間為3月31日。

上週五美股受關稅問題及顯示通膨壓力的PCE數據衝擊，而全面下跌，不利聯準會降息。聯準會官員擔憂關稅推升通膨，因此市場擔心景氣呈現衰退，造成了賣壓湧現。

而杉本的股息還有一些餘額，趁此次下跌再加碼5張00919，成本價為22.31。

目前累積95張00919，慢慢往100張邁進，若以每季配息720元，95張00919約可配發68400元。

雖然00919股價持續探低，但杉本還是有信心，因為00919高配息深得投資人的心啊。

以目前00919季配0.72元、年配2.80元，00919股價22.31元，年化殖利率達12.5%，算是蠻划算的交易。

杉本是以領息為存股出發點，朝著每月領息4萬、6萬慢慢前進，雖然杉本走得慢，但是不會輕言放棄。

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 配息

延伸閱讀

房市繼台股之後被血洗？專家：央行限貸救市力度有限、回歸剛需為主

「2問題」比關稅影響更大！房仲示警交屋潮衝擊：投資買入的要脫手變難

搶救台股！政府護盤大軍進場 股民問：天上掉下來的刀子該接嗎

股災決定高股息全賣…1年領6位數股息！莎莉「把握加碼機會」：進場市值型

相關新聞

川普海嘯來襲引全球股災！00950B展現出良好的平衡性…股債配置尤其重要

川普的關稅政策引發了全球市場的劇烈震盪，台股在7日的交易中大幅下跌超過2,000點，創下收盤最大跌幅。權值股全線重挫，除了台積電（2330）以跌停848元收盤外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、

當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

川普關稅政策加劇股市震盪，推動資金轉往債市，過去一周，整體固定收益型ETF共獲84.91億美元資金淨流入，其中，美債、亞債分別獲67.49億、14.92億美元淨流入。PTT網友急問「現在當債蛙還來得及嗎？」投資人則認為，若是長期投資就可進場，但也有人建議先保持觀望態度，先度過現階段的不明朗狀況。

台股狂殺2000多點…補跌川普關稅大刀！00945B對比高股息ETF相對耐震

近期，川普政府的關稅政策引發了全球股市的劇烈波動，台灣股市7日隨連假結束之後進行補跌。加權股價指數收盤於19232.35點，較前一交易日下殺2065.87點，跌幅達9.70%，開盤沒多久即亮燈跌停。

川普「人禍」實體經濟沒這麼糟！00945B應對短期市場波動…進場公債恐追高

儘管00945B被歸類為非投資等級債券，其風險並不像外界所想的那麼高。該債券在設計時已排除了CCC評級的垃圾債，並確保了最低票息率的穩定性。

00713有電信三雄不該跌停疑「無法造市」所致！撿便宜？網吐槽會連跌3天

美國總統川普對等關稅重拳出擊，台指期跌停，台股也崩超過2,000點，一開市台積電（2330）、聯發科、鴻海等跌停，連帶指標ETF也呈現跌停狀態，高股息ETF也未能倖免於難。PTT網友討論「00713跌停」，鼓勵投資人趁機撿便宜，卻被其他人吐槽「不是只跌停今天」。

00919越跌越撿！成本22.31元、年化仍達12.5% 杉本：以領息為目標還是很安心

上週五美股受關稅問題及顯示通膨壓力的PCE數據衝擊，而全面下跌，不利聯準會降息。聯準會官員擔憂關稅推升通膨，因此市場擔心景氣呈現衰退，造成了賣壓湧現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。