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00919越跌越撿！成本22.31元、年化仍達12.5% 杉本：以領息為目標還是很安心
＊原文時間為3月31日。
上週五美股受關稅問題及顯示通膨壓力的PCE數據衝擊，而全面下跌，不利聯準會降息。聯準會官員擔憂關稅推升通膨，因此市場擔心景氣呈現衰退，造成了賣壓湧現。
而杉本的股息還有一些餘額，趁此次下跌再加碼5張00919，成本價為22.31。
目前累積95張00919，慢慢往100張邁進，若以每季配息720元，95張00919約可配發68400元。
雖然00919股價持續探低，但杉本還是有信心，因為00919高配息深得投資人的心啊。
以目前00919季配0.72元、年配2.80元，00919股價22.31元，年化殖利率達12.5%，算是蠻划算的交易。
杉本是以領息為存股出發點，朝著每月領息4萬、6萬慢慢前進，雖然杉本走得慢，但是不會輕言放棄。
◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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