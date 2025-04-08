川普血洗台股創歷史最大跌點！00950B展穩定特性…長期持有理想選擇

因應美國總統川普所推行的對等關稅政策，台灣股市在昨（7日）經歷了一次前所未有的重挫，最終下跌2065.87點，跌幅高達9.7%，以19232.35點收盤，創下了歷史上最大單日跌幅和跌點。

在市場劇烈波動的情況下，傳統的股票組合可能無法有效應對快速變化的風險。因此，採用多重資產策略可以根據市場狀況靈活調整股票、債券及其他替代資產的配置，從而保持投資組合的靈活性。根據聯準會的點陣圖顯示，今年仍有2至3次降息的空間，降息已成為明確的趨勢，投資者對美國經濟不必過於擔憂。

凱基A級公司債（00950B）專注於10至15年期的A級公司債，儘管仍需承擔一定的風險，但其收益率相較於公債更具吸引力。此款債券主要投資於A級公司，避免了BBB級債券可能帶來的違約風險。與20年以上的超長期債券相比，10至15年期的債券對利率變動的敏感度較低，因此風險與回報的比例更加合理。此外，該債券的月配息設計使投資者能夠靈活管理現金流。

在過去一年中，00950B的股息穩定在0.08元上下，顯示出其配息的穩定性。另一個顯著的特點是其全球化的投資組合，超過80%的資金投向美國市場，其餘20%則分散於其他成熟的歐美市場，這樣的配置有助於降低因美國經濟衰退而帶來的潛在風險。

與公債相比，公司債券在長期投資中顯示出更大的優勢，因為它們的收益率通常較高。在經濟繁榮期，央行的升息對公債會造成明顯影響；而在經濟衰退時，非投資級債券的違約風險則會上升。在這種背景下，A級公司債成為長期持有的理想選擇。

00950B作為月配型ETF，提供穩定且高的債息，其表現相對於許多高股息ETF產品更為優異。例如，00939的配息僅為0.05元，00929也為0.05元，而00940則更低，僅為0.03元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。