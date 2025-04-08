川普海嘯來襲引全球股災！00950B展現出良好的平衡性…股債配置尤其重要

川普的關稅政策引發了全球市場的劇烈震盪，台股在7日的交易中大幅下跌超過2,000點，創下收盤最大跌幅。權值股全線重挫，除了台積電（2330）以跌停848元收盤外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）和廣達（2382）等股票也同樣遭遇跌停。台積電此次開盤便跳空跌停，並一路封死至收盤，市值縮水至21兆9,909億元，跌停委賣張數超過11萬8千張，零股委賣數量達254萬股。

在面對短期市場波動時，採取「股債配置」的策略顯得尤為重要。債券作為較為穩妥的投資選擇，可以有效降低風險。投資者在焦慮的情緒下，往往會對未來的走向產生過度的擔憂，這可能導致投資策略的偏差。因此，理性看待市場波動，進行合理的資產配置，已成為應對不確定性的重要手段。

凱基A級公司債（00950B）屬於純A級的投資債券，其風險相對較低，特別是在降息周期中，違約率有進一步降低的趨勢，接近AA至AAA級別的水準，同時提供相當於BBB級的收益。00950B的股息發放穩定，過去一年均保持在0.08元左右，顯示出其長期表現的可靠性。這種債券的收益與中期波動性相對較低，使其成為增強投資組合防禦力的良好選擇。

此外，00950B的全球化投資組合風險分散效果顯著，超過80%的資金投向美國市場，其餘20%則分散於其他成熟的歐美市場，這樣的配置有助於降低因美國經濟衰退而帶來的額外風險。

作為介於公債與非投資等級債之間的選擇，00950B展現出良好的平衡性。與公債相比，公司債券在長期投資中通常表現更佳，因為它們的收益率較高。在經濟繁榮時期，央行的升息對公債的影響顯著；而在經濟衰退期間，非投資級債券的違約風險則會增加。在這種背景下，A級公司債成為了長期持有的理想選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。