川普「人禍」實體經濟沒這麼糟！00945B應對短期市場波動…進場公債恐追高

在美國總統川普宣布對等關稅後，全球股市出現了劇烈波動，市場情緒迅速轉向恐慌。在這種情況下，投資者應有「提前布局」觀念，而非匆忙追高當前的市場機會（舉例：如轉向美國公債），恐面臨追高的風險，因此考慮相對穩定的非投資等級債券，將是一個獲取穩定配息收益的明智選擇。

專家指出，當前的市場情緒往往使投資者忽略了上周發布的經濟數據，這些數據顯示美國的非農就業和ADP小非農就業表現均超出預期，反映了實體經濟的穩定性。回顧歷史上的市場修正，例如911事件和COVID-19疫情，這些事件往往會引發財富的重新分配，因此投資者需要靈活調整股債配置，以應對短期的市場波動。

儘管非投資等級債券在市場崩盤時無法像公債那樣逆勢上漲，但根據市場表現，凱基美國非投等債（00945B）在領息方面確實優於許多高股息ETF。

00945B為非投資等級債券，但其風險並不像外界所想的那麼高。該債券在設計時已排除了CCC評級的垃圾債，並確保了最低票息率的穩定性。

隨著聯準會啟動降息政策，企業的償債能力得到提升，導致公司債務違約率顯著下降，從而大幅降低風險；00945B已經發放了九次配息，每次均在0.1元以上，最新的配息公告顯示本次配息仍然維持在0.102元，年化殖利率更是突破8%，除息日4月21日，最後購買日為4月18日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。