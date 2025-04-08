台股狂殺2000多點…補跌川普關稅大刀！00945B對比高股息ETF相對耐震

近期，川普政府的關稅政策引發了全球股市的劇烈波動，台灣股市7日隨連假結束之後進行補跌。加權股價指數收盤於19232.35點，較前一交易日下殺2065.87點，跌幅達9.70%，開盤沒多久即亮燈跌停。

川普的政策對股市造成了嚴重衝擊，非投等債作為股票的延伸，肯定也是受到影響下跌，回檔幅度同樣不小。高收益債特性，屬性更像是高股息ETF，但與其他高股息ETF檔檔跌停幾乎無一倖免比較起來，相對表現抗跌耐震。

凱基美國非投等債（00945B），成立來配息明顯穩定，總共九次配息，七次都是給0.102元，中間兩次還是有0.1元，等於每一次都是給0.1元以上，而且最新配息還只花七天就完成填息。

根據其4/1的淨值數據，收益平準金0.1304元，資本損益平準金0.2002元，等於下次要再配出0.102元不難。

已持有00945B的投資者不宜慌張，投資要有買便宜不追高觀念，價格下跌時，分批買進能有效降低持有成本，從而提升未來的收益率。非投等債雖無法像公債一樣避開市場崩盤逆勢上漲，但在領息的角度上，從下殺2000多點來看確實是優於高股息ETF。

且，股市中長期上漲，屆時00945B也將隨著大盤的回升而上漲。大盤回檔時，00945B則保持相對的抗震性；保有與市場的連動性，但波動性則相對較低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。