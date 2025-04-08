台股量縮崩跌 反向、美債ETF逆勢收紅

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（7）日量縮崩跌，恐陷流動性危機，盤面一片慘綠。不過，上市櫃個股中，仍有大統益、名軒、冠軍、大台北等四檔逆勢走揚；ETF中，台股、陸股反向ETF收紅，以及美債ETF受到資金青睞，均逆勢上漲。

法人分析，昨天盤面個股中，玻陶股冠軍漲幅3.7%居冠，除本身屬內需股，不受對等關稅影響，冠軍日前公布配息1元，以昨天收盤價10.95元計算，殖利率達9.1%，吸引買盤力挺。

營建股名軒上漲2.4%。名軒近年深耕雙北及桃竹地區的住宅與都更案，在政策助攻與剛性需求支撐下，營收與獲利表現穩健，加上本益比低於同業，同獲多頭資金青睞；油脂廠大統益、大台北瓦斯，都屬於內需的民生必需品，受關稅影響低，同時具有民生剛性需求支撐。

法人表示，除了大統益、大台北，昨天盤面上的內需族群，包括電信三雄中華電、台灣大、遠傳，傳產的台泥、統一等，表現也相對抗跌。

在台股重挫的情況下，反向ETF上漲不在話下，在投資人搶進推升，元大台灣50反1、富邦台灣加權反1、群益台灣加權反1、國泰台灣加權反1都開盤跳空漲停鎖死。另外，因美國利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，而存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債受惠程度大，在避險資金簇擁下，美債ETF成為盤面上仍能收紅的族群，尤以長天期的美債ETF更受矚目，包括元大零息超長美債、群益25年美債、統一美債20年等漲幅都逾1.6%。

法人認為，今（8）日就算盤中再度出現大幅下跌，不排除跌幅有機會收斂，盤中須關注大盤成交量是否明顯放大，以及權值股如台積電、鴻海、聯發科跌幅是否大幅縮小；波段操作則可優先布局具高殖利率題材、且股價盤中率先表態收斂跌幅的相關個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 關稅

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