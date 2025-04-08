華南永昌首檔ETF 28日開募

又一家投信將加入ETF戰場，且為公股投信。華南永昌投信首檔ETF「華南永昌台灣優選50」已取得核准函，預計28日至30日募集，5月15日掛牌上市，預計募集金額上看30億元。

有別前兩年高股息ETE在市場大行其道，去年起市值型ETF在市場大受青睞，今年第1季有保德信、富邦、聯邦投信等三家推出市值型台股ETF，第2季也有新秀問世，不僅有野村投信募集國內首檔野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），還有首次募集ETF的華南永昌投信推出華南永昌台灣優選50 ETF。

華南永昌投信表示，這檔ETF在市值大的前提下，聚焦於營利趨勢向上的產業，採行巴菲特護城河選股概念，也就是持股不僅要有大市值，更要具備穩定的產業趨勢及強勁的獲利能力，挑選具長期競爭優勢的領軍企業，主要訴求「市值型再進化」。

面臨全球關稅大戰下，華南永昌基金經理人蔣松原表示，關稅大戰議題恐怕要二周之後才會淡化，後續還得觀察關稅大戰演變；進一步來看，企業面臨關稅提高壓力，獲利難免受到壓縮，但具有產業競爭優勢的公司具有較強訂價能力，受衝擊程度相對小。

華南永昌台灣優選50 ETF單一持股比率不超過30%，一年換股一次，近五年持股周轉率約14~28%，同時跟進元大台灣50級距式費率，3月、6月、9月及12月配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。