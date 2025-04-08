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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

美日股票型ETF 不受寵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國總統川普公布較預期更為激進的關稅政策，衝擊全球股市重挫。近一周整體股票型ETF獲87.0億美元資金淨流入，主要為亞洲、歐洲與中國分別獲41.3億、19.6億與13.6億美元淨流入，拉美、東歐也有小幅資金流入，反觀美國與日本分別遭31.3億與3.1億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅戰引發全球金融市場劇烈震盪，CNN恐懼及貪婪指數已來到極度恐慌，隨時有跌深反彈機會。儘管對等關稅讓美國和全球經濟面臨下行風險、通膨有上修壓力，預期川普政府仍希望透過高關稅作為跟各國爭取美國利益的談判手段、並非最終目的，且對等關稅公布後多國已陸續調降關稅或積極爭取談判因應、聯準會仍有政策寬鬆空間，有望避免最糟情境發生。

值此市場因恐慌而出現非理性的拋售賣壓，未來一段時間密切關注各國關稅談判進展，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略度過波動期，建議增持美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金，已進場者以靜制動等待反彈，空手者可大額定期定額擇優布局，看好AI科技創新、印度／日本股市。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，美國新關稅清單超出市場預期，導致股市劇烈震盪，美國就業及消費仍強韌，不見得會落入全面衰退，接下來將進入關稅談判、投資人將評估短長期影響，股市在未來幾周仍將震盪，長線投資人可在震盪中找尋高品質、對關稅和經濟衰退具防禦力，及長期展望佳的企業投資機會。重建美國製造業需要多年才能達成，AI與數位轉型長期主題仍繼續發展，強化美國生產效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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