九檔台股ETF商品 暫停贖回

美國總統川普一簽署對等關稅行政命令，全球股災上演，而台灣清明連假後的第一個交易日面臨補跌壓力，台指期昨（7）日打入跌停，上市櫃跌停家數達1,703家，影響台股相關ETF在初級市場申贖作業，部分指數反向型ETF公告暫停申購，九檔台股ETF暫停贖回。

截至昨日下午7點，美國期貨電子盤、台指期夜盤跌幅仍介於2%至6%間，各大ETF發行商也密切關注美股及台指期夜盤動向並研擬對策。倘若今日台股繼續遭多檔股票跌停衝擊，勢必將影響台股相關ETF申購及贖回流動性。

台指期昨日開盤觸碰跌停價，據了解，包含國泰臺灣加權反1、 群益臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1等三檔反向ETF公告暫停初級市場申購。至於唯一有開放的反向ETF-元大台灣50反1則有19.29億元的淨申購，是2024年8月以來新高。

至於公告暫停初級市場贖回的原型ETF則有九檔，復華台灣科技優息、凱基優選高股息30、統一台灣高息動能、台新永續高息中小、復華富時高息低波、凱基優選30、凱基台灣AI50、台新臺灣IC設計、台新AI優息動能等。

觀察68檔台股ETF昨日的申贖情況，合計單日淨申購65.66億元，然而資金相當集中，僅僅四檔淨申購、兩檔淨贖回，其餘62檔全數掛零，也是相當罕見現象。元大台灣50淨申購31.8億元、元大台灣50反1約19.29億元、國泰台灣領袖50約9.34億元、元大高股息5.53億元；元大台灣高息低波及FT臺灣Smart則被贖回0.06億元至0.24億元。

多數ETF發行商都有在官方網站上公告，因應國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動，經由投信公司專業評估後，若有無法在期貨或證券交易市場買入或賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應標的指數成分證券部位或數量者，有權得決定是否接受初級市場申贖申請。

並提醒投資者，短期市場波動較大，在次級市場交易時，應特別留意折溢價過大所產生的價格波動風險，進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，避免蒙受損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。