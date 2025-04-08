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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

市值型ETF 聚焦

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
7日台股原型ETF全數收跌停。聯合報系資料照
7日台股原型ETF全數收跌停。聯合報系資料照

美國總統川普關稅戰引爆全球風險性資產殺聲隆隆，昨（7）日台股原型ETF全數收跌停，海外原型股票ETF更是出現單日跌逾兩成的罕見情況，四大投信建議現階可優先布局跌多的美股美債，以及將受惠國安基金護盤的台股市值型ETF。

美國總統川普4月2日簽署對等關稅行政命令後，股市陷入瘋狂下跌，債市則表現不一。綜合國泰、群益、富邦、中國信託四大ETF發行商的看法，現階段建議優先布局如富邦NASDAQ、中信NASDAQ、國泰台灣領袖50、群益台灣精選高息、中信美國公債0-1、國泰投資級公司債、富邦全球投等債等。

四大ETF發行商投資建言
四大ETF發行商投資建言

昨日台股各類股幾乎皆同步下殺，幾乎全數跌停板，但防禦性類股，如電信三雄跌幅皆不到5%，相對抗震，短線市場恐慌情緒主導走勢。國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏表示，台股止跌訊號有三：可留意國安基金進場、權值股股價反彈、國際各國開始有商談進展。

國泰投信ETF研究團隊表示，台灣基本面未改變之下，如國泰台灣領袖50布局各產業的龍頭股，不僅囊括傳產等防禦性產業，又有單一個股上限30%的限制，控管了單一產業如半導體的過度曝險，此時回檔反而更適合分批進場長線布局，建議逢大幅回檔可分批布局此類改良型市值型ETF，聚焦台股大公司，也會是國安基金首要拉抬的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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