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愈挫愈勇！全球股市大屠殺 11檔海外ETF衝出史上天量

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

全球股市大屠殺，加權指數7日摜破2萬點關卡，下跌9.6%或2065點，收在19,232點，共計60檔台股原型ETF全數跌停、4檔槓桿台股ETF跌停，反之4檔台股反向ETF漲停；資金將目光轉至海外ETF標的，在沒有漲跌限制下，表現更加活潑，共計有11檔海外ETF爆出掛牌以來最大量，包含富邦NASDAQ正2（00670L）、統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）等，顯示資金仍然有逢低加碼的傾向。

統計7日成交量創新高的ETF共有11檔，包含群益ESG投等債20+（00937B）成交575,830張、群益優選非投等債（00953B）315,899張、富邦NASDAQ反1（00671R）達124,786張、凱基美國非投等債（00945B）73,247張、國泰費城半導體53,648張、凱基A級公司債（00950B）51,683張、中信NASDAQ（009800）達29,793張、統一FANG+達27,041張、中信美國創新科技（009801）21,300張、富邦NASDAQ正2達14,263張、富邦恒生國企反1（00666R）達5,734張。

進一步來看所屬類型，兩檔反向ETF、四檔債券ETF、四檔原型ETF、一檔槓桿ETF。

這11檔爆巨量的ETF表現分歧，富邦NASDAQ反1漲14.92%、富邦恒生國企反1漲12.21%、凱基A級公司債跌1.4%、群益ESG投等債20+跌2.63%、群益優選非投等債跌5.87%、凱基美國非投等債跌6.25%、中信NASDAQ跌14.08%、中信美國創新科技跌15.88%、統一FANG+跌16.05%、國泰費城半導體跌20.62%、富邦NASDAQ正2跌27.99%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 富邦

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